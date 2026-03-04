Włoż ziemniaki do storczyków. Jeszcze przed Wielkanocą storczyki obsypią kwiatami. Niby nie nawóz, a nawozi orchidee. Pielęgnacja storczyków

Storczyki, choć egzotyczne, podbiły serca Polaków – poznaj tajniki ich pielęgnacji, by cieszyć się kwitnieniem przez cały rok.

Zaskakujące metody nawożenia storczyków zyskują popularność: odkryj, jak jabłka i ziemniaki mogą zdziałać cuda.

Ziemniaki to bogactwo składników odżywczych dla Twoich storczyków – dowiedz się, jak je wykorzystać, by pobudzić rośliny do wzrostu i kwitnienia.

Poznaj prosty trik z ziemniakami, który odmieni Twoje storczyki i sprawi, że będą kwitły jak nigdy dotąd!

Pochodzą z Azji, ale pokochał je cały świat. Storczyki, bo o nich mowa, to najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Tysiące odmian i egzotyczne kwiaty kwitnące latami sprawiają, że praktycznie w każdym domu można znaleźć storczyki. W Polsce najczęściej hoduje się odmiany phalaenopsis oraz dendrobium. Obie te odmiany odpowiednio pielęgnowane potrafią kwitnąć przez cały rok.

Włóż ziemniaka do storczyka. Efekt przejdzie twoje oczekiwania

Coraz większą popularnością cieszą nietypowe sposoby odżywiania kwiatów. W ostatnim czasie prawdziwą furorę robi wkładanie plasterków jabłka do storczyków. Owoce te zawierają etylen. Jest to gazowy hormon roślinny, który silnie stymuluje rozwój kwiatów. Wyższe stężenie etylenu sprawia, że rośliny szybciej i bardziej obficie obsypują kwiatami.

Nie tylko jabłka mogą pomóc w nawożeniu storczyków. Równie przydatne mogą okazać się ziemniaki. Warzywa te to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów, które na początku sezonu wegetacyjnego są tak potrzebne roślinom. Ziemniaki zawierają skrobię, a także potas, fosfor, magnez i wapń. Wszystkie te pierwiastki są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia storczyków. Zwłaszcza po zimie należy je dostarczać zewnętrznie, aby kwiat szybko rozpoczął procesy wypuszczania nowych pąków.

jak używać ziemniaków do nawożenia storczyków? To banalnie proste. Wystarczy, że podgotujesz ziemniaki w nieosolonej wodzie. Gdy ostygną pokrój je na niewielką kosteczkę i wymieszaj z ziemią doniczkową. Ważne, aby kawałki ziemniaków nie były zbyt duże ponieważ mogą zacząć pleśnieć. Ziemniaki będą stopniowo uwalniały witaminy i minerały do gleby i odżywiały storczyki. Wodę po gotowaniu ziemniaków również możesz wykorzystać do podlewania orchidei.

Jak przesadzać storczyki na wiosnę?

Wiosna to czas odrodzenia i wzmożonego wzrostu dla wielu roślin, w tym dla storczyków. Jeśli Twój storczyk właśnie przekwitł, a jego korzenie zaczynają "uciekać" z doniczki lub podłoże jest już mocno rozłożone, to znak, że nadszedł idealny moment na przesadzanie. Pamiętaj, że storczyki nie lubią zbyt częstego przesadzania. Zazwyczaj robi się to co 2-3 lata, chyba że zachodzi pilna potrzeba.

Wyjmij storczyka ze starej doniczki: Ostrożnie wyjmij roślinę. Jeśli korzenie mocno przylgnęły do ścianek, możesz delikatnie ugnieść doniczkę lub nawet ją rozciąć.

Usuń stare podłoże: Dokładnie oczyść korzenie z resztek starego podłoża. Możesz je delikatnie opłukać pod letnią, bieżącą wodą.

Oceń stan korzeni: Odetnij wszystkie zgniłe, suche lub uszkodzone korzenie. Zdrowe korzenie są jędrne i zielonkawe (po podlaniu) lub srebrzyste (suche). Zgnitł są miękkie i brązowe, a suche – puste w środku i kruche. Miejsca cięć możesz posypać cynamonem lub sproszkowanym węglem drzewnym, co działa antyseptycznie.

Umieść roślinę w nowej doniczce: Wsyp na dno trochę świeżego podłoża, a następnie umieść storczyka. Rozłóż korzenie tak, aby swobodnie opadały.

Wypełnij doniczkę nowym podłożem: Delikatnie wsyp podłoże między korzenie, lekko potrząsając doniczką, aby wypełnić wszystkie luki. Nie ubijaj podłoża zbyt mocno, aby zachować jego przewiewność.

Podczas przesadzania storczyków, nawet doświadczeni hodowcy mogą popełnić kilka błędów. Jednym z najczęstszych jest wybór zbyt dużej doniczki. Storczyki preferują ciasne pojemniki, a nadmiar podłoża w zbyt dużej doniczce dłużej utrzymuje wilgoć, co sprzyja gniciu korzeni. Inny błąd to zbyt mocne ubijanie podłoża – pamiętaj, że korzenie storczyków potrzebują dużo powietrza. Unikaj także przesadzania kwitnących roślin; stres związany ze zmianą środowiska może spowodować opadnięcie kwiatów i pąków.

Domowa odżywka do storczyków

Świetnym i tanim sposobem, na odżywienie storczyków jest żelatyna. Wystarczy rozpuścić około 0,5 łyżki żelatyny w 400 ml ciepłej wody, a po ostygnięciu podlać tym storczyki. Żelatyna zadziała niczym naturalne pobudzenie. Zawiera ona między innymi azot, który wydłuża i stymuluje procesy kwitnienia. Wzmacnia układ korzeniowy i pobudza do wzrostu.