Tylko 1 szklanka tego naparu sprawi, że Twój storczyk będzie najładniejszy na całym osiedlu!. Stanie się silny i będzie wypuszczać kwiat za kwiatem. Pielęgnacja storczyków

Storczyki to piękne kwiaty doniczkowe, które wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby kwitnąć przez wiele lat.

Kluczem do zdrowego wzrostu storczyków jest właściwe podlewanie miękką wodą oraz drenaż zapobiegający gniciu korzeni.

Chcesz, by Twoje storczyki zachwycały urodą? Poznaj sekrety pielęgnacji i zobacz, jak proste zmiany mogą zdziałać cuda!

Podlewaj tym storczyki w domu, a będą lepiej rosły

Są pięknie, okazałe i kwitną przed wiele lat. storczyk to zdecydowanie bardzo wdzięczne kwiaty doniczkowe. Nie są skomplikowane w pielęgnacji i wystarczy im podstawowa opieka. Storczyki potrzebują drenażu w doniczce. Na spód doniczki nasyp kamieniu lub keramzytu. Drenaż na zapobiec staniu wody w doniczce i uchronić korzenie przed gniciem. Latem podlewaj storczyki raz w tygodniu, a zimą raz na 2 tygodnie. Jeżeli liście storczyka zaczną żółknąć, to ogranicz podlewanie obserwuj poziom wilgoci ziemi w doniczce. To właśnie podlewania jest jednym z sekretów pięknego wyglądu storczyków. Kwiaty te nie lubią być przelewane i bardzo szybko gniją im korzenie, co prowadzi do obumarcia całej rośliny. Storczyki należy podlewać w momencie, gdy podłoże jest suche. Równie ważna jak częstotliwość podlewania jest woda. Do storczyków potrzebna jest miękka woda. Nie podlewaj orchidei wodą prosto z kranu. Najlepiej sprawdzi się woda odstana, przegotowana lub deszczówka. Wiele osób w kranach ma twardą wodę, czyli zawierającą dużo kamienia, który nie wpływa dobrze na rozwój kwiatów.

Jak pielęgnować storczyki zimą?

Jednym z niebezpieczeństw czyhających na storczyki jest suche powietrze. Zimą w wielu polskich domach pojawia się ten problem. Gorące grzejniki wpływają na jakość powietrza i sprawiają, że staje się ono suche. Takie powietrze nie wpływa dobrze na kwiaty. jest one również niewskazane dla ludzi - powoduje przesuszenia błony gardła oraz nosa, a także podrażnienia skóry. Zimą pamiętaj o nawilżaniu powietrza. Możesz kupić elektryczne nawilżacze lub skorzystać z domowych sposobów. Świetnie sprawdza się rozwieszanie w mieszkaniu mokrych ręczników, które wysychając będą zwilżać powietrze. W przypadku storczyków raz w tygodniu możesz zraszać wodą ich liście. Dzięki temu kwiat wyrówna poziom nawilżenia.

Pamiętaj, że storczyki to rośliny epifityczne, co oznacza, że w naturze rosną na drzewach, a nie w ziemi. Dlatego kluczowe jest zapewnienie im odpowiedniego podłoża – luźnego, przewiewnego, które nie zatrzymuje nadmiernie wody. Najczęstszym błędem początkujących hodowców jest sadzenie storczyków w zwykłej ziemi doniczkowej, co prowadzi do gnicia korzeni. Zawsze wybieraj specjalistyczne podłoże do storczyków, składające się z kory sosnowej, chipsów kokosowych, mchu sphagnum i perlitu.

Naukowcy i hodowcy storczyków od dawna podkreślają znaczenie odpowiedniego oświetlenia. Storczyki, choć lubią światło, nie tolerują bezpośredniego, ostrego słońca, które może poparzyć ich liście. Optymalne jest światło rozproszone, np. z okna wschodniego lub północnego, lub okna południowego z zasłoną. Eksperci zalecają również, aby doniczki były przezroczyste – pozwala to na fotosyntezę korzeni, co jest kluczowe dla zdrowia tych roślin. Obserwuj kolor korzeni: zielone oznaczają, że są nawodnione, srebrzyste – że potrzebują wody.