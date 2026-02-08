Czarna seria w świecie "Kiepskich". Nie żyje Ryszard Jasiński

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-08 17:44

Czarna seria w świecie kultowego serialu "Świat według Kiepskich" trwa. Fani produkcji Polsatu znów muszą zmierzyć się z bolesną wiadomością. Nie żyje kolejna osoba kojarzona z tym uwielbianym przez widzów uniwersum. Tym razem pożegnaliśmy Ryszarda Jasińskiego - aktora teatralnego i filmowego, który przez lata był związany z krakowską sceną.

Autor: Dorota Piasecka/ Facebook

O odejściu artysty poinformowała jego koleżanka z branży, aktorka Dorota Piasecka, publikując poruszające wspomnienie w mediach społecznościowych. Ryszard Jasiński przez wiele lat występował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie stworzył liczne, znaczące role i dał się poznać jako aktor wyrazisty, niepokorny i pełen scenicznej energii.

Wczoraj, 5 lutego w nocy zmarł Ryszard Jasiński, znakomity krakowski aktor. Przez wiele lat pracował w Teatrze Słowackiego, grając tam duże role. Tam też poznałam Rysia. Potem spotykaliśmy się w pracy wielokrotnie, m.in. w „Spotkaniu z balladą” oraz w innym cyklicznym widowisku, „Statek szalony”. Rysiek przez lata występował w krakowskim kabarecie w Jamie Michalikowej.Po latach spędzonych w Słowackim, Ryszard pracował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.W Filmie też mozna było go oglądać w różnych produkcjach (np. „Śmierć jak kromka chleba”, „Nie było słońca tej wiosny”, "Ziarno prawdy"), serialowych (m.in. „Boża Podszewka”) i w teatrach telewizji.Był kolorowym człowiekiem ,mnóstwo wspomnień anegdot ale i smuteczków.Żył na własnych zasadach, nie zawsze łatwych. Rysiu, odpoczywaj tam po drugiej stronie i do zobaczenia…

Szeroka publiczność kojarzyła go również z epizodycznego występu w serialu „Świat według Kiepskich”, w którym pojawił się w jednym z odcinków. Poza telewizją aktor miał na koncie role w takich filmach jak „Ziarno prawdy”, „Śmierć jak kromka chleba” czy „Nie było słońca tej wiosny”. Był także związany z krakowskim środowiskiem kabaretowym, m.in. z występami w legendarnej Jamie Michalikowej oraz widowiskami artystycznymi, które do dziś wspominają widzowie.

Wspominający go przyjaciele podkreślali, że Jasiński był człowiekiem barwnym, pełnym anegdot i emocji, żyjącym na własnych zasadach. Aktor Kajetan Wolniewicz zwrócił uwagę na jego ogromny talent i wspólne sceniczne doświadczenia, które na trwałe zapisały się w pamięci zespołu.

