Monika Miller odsłoniła tatuaże na planie nowego sezonu "Gliniarzy". Nie zabrakło i Jacka Rozenka

Jacek Rozenek i Monika Miller w "Gliniarzach"

Już wiadomo, że w kolejnym sezonie serialu "Gliniarze" pojawi się nie tylko Monika Miller, ale i Jacek Rozenek, który wcieli się w nowego komendanta. Zagra inspektora Janusza Woźniaka. To postać twarda, zasadnicza i pełna energii, która ma wprowadzić powiew zmian w Centralnym Biurze Policji. Fani serialu nie kryją emocji, bo to nie tylko nowa twarz, ale też nowe wątki i większe napięcie na planie.

Rozenek od razu stanie się jednym z kluczowych bohaterów 20. sezonu "Gliniarzy". Jego bohater będzie nadzorował działania funkcjonariuszy, ale nie wszystkim podoba się jego styl dowodzenia. Już w pierwszych odcinkach będzie gorąco. Konflikty, kontrole i nowe spojrzenie na pracę policji to tylko początek tego, co czeka widzów.

Ale to nie koniec gwiazdorskich tematów związanych z serialem. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w "Gliniarzach" jest Monika Miller, która gra w 20. sezonie. Piękna wnuczka byłego premiera wciela się w policyjną informatyk Żanetę Kujawską. To dzięki jej umiejętnościom serial zyskał świeży klimat, a sama aktorka z miesiąca na miesiąc zyskuje coraz większe grono fanów. Jak wyglądała na planie nowego sezonu "Gliniarzy"? Odsłoniła tatuaże!

Monika Miller już 7. rok w "Gliniarzach"

Monika Miller gra w "Gliniarzach" od 2020 r. Debiutowała w 9. sezonie, tymczasem wielkimi krokami zbliża się premiera 20.! Nowe odcinki tasiemca będzie można śledzić od 2 marca 2026 r., od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 na antenie Polsatu. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć serialu w telewizji, kolejne epizody będą dostępne również online na platformie Polsat Box Go.

Na zdjęciach z nowego sezonie nie sposób przeoczyć Miller, która mocno wyróżnia się na tle pozostałych aktorów. Tamci wcielają się w policjantów, ona w informatyczkę, oni są ubrani skromnie i niezbyt kolorowo, ona wręcz przeciwnie. Monika na planie przyciąga wzrok i stylizacjami, i tatuażami, których absolutnie nie ukrywała.

Trzeba przyznać, że w szerokich spodniach, bordowej bluzce z dekoltem i fioletowym "futerku" wyglądała doskonale! Do tego dość mocny makijaż i te rysunki na skórze - jak wam się podoba? Do zdjęć poza Miller pozowali też Ewelina Ruckgaber, Jacek Rozenek, Natalia Brudniak, Aleksander Mackiewicz, Piotr Mróz, Katarzyna Lipka, Michał Głowacki, Paweł Hajnos, Radosław Rutkowski, Arkadiusz Krygier, Łukasz Strzałka, Robert Szewczyk, Zbigniew Kozłowski. Wszystkie ujęcia znajdziecie TUTAJ.

