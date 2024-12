Tak wygląda najstarszy syn Jacka Rozenka! Małgorzata Rozenek przez dekadę była jego macochą. "Była ważną osobą"

Jacek Rozenek pokazał się ostatnio na premierze filmu "Dalej jazda". U swego boku nie miał tym razem pięknej, młodej ukochanej, a najstarszego syna. Co ciekawe, różnica wieku między Adrianem Rozenkiem a partnerką jego ojca Marią Samuel to zaledwie dwa lata! Najstarsza pociecha aktora to już dorosły, 33-letni mężczyzna, tymczasem jego dziewczyna jest 35-latką.

Nie wydaje się, by osobiste życie Jacka Rozenka wpływało na jakość kontaktów między nim a najstarszym synem. Panowie na premierze filmu pozowali ramię w ramię. Niedawno wspólnie udzielili też wywiadu w "Halo, tu Polsat".

Co robi najstarszy syn Jacka Rozenka?

Jacek Rozenek doczekał się trzech synów. Jego dzieci ze związku z Małgorzatą Rozenek są już nastolatkami. Starszy z chłopców wyjechał na zagraniczne studia, młodszy wciąż jest "przy mamie". W tej patchworkowej rodzinie są jeszcze Henio - 4-letnia pociecha Rozenek-Majdan i Radosława Majdana oraz Adrian - 33-letni syn Jacka Rozenka i Katarzyny Litwiniak.

Mężczyzna nieczęsto pokazuje się u boku znanego ojca, ale ostatnio kilka razy zrobił wyjątek. Najpierw panowie opowiedzieli o swojej relacji w "Halo, tu Polsat", by później brylować na czerwonym dywanie podczas premiery komedii "Dalej jazda".

Adrian nie poszedł śladami ojca, choć był moment, gdy grał. Teraz działa jako lektor audiobooków.

W tej chwili, z tego co liczyłem, mam ponad 80 audiobooków nagranych przez ostatnie 3 lata - opowiadał w show Polsatu.

Jacek Rozenek i jego syn mają za sobą trudny czas

Syn Rozenka przeżył rozstanie rodziców, udar ojca i śmierć mamy. Ale panowie przeszli przez wszystkie trudne doświadczenia obronną ręką i mają doskonały kontakt.

Moja relacja z ojcem jest świetna. Bardzo dobrze się rozumiemy. Widujemy się raz na jakiś czas. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i całkiem zajętymi, więc różnie z tym bywa. Czasami raz w tygodniu, czasami raz w miesiącu. Aczkolwiek dbamy o to, żeby się zobaczyć tak czy inaczej, raz na jakiś czas - podkreślał Adrian w rozmowie z prowadzącymi "Halo, tu Polsat".

Adrian świetnie dogaduje się nie tylko z tatą, ale też dawną macochą. Wspólnie spędzili przecież kilka lat życia.

Z Małgosią mam bardzo dobre relacje, bardzo się lubimy. Małgosia zawsze była bardzo ciepła w stosunku do mnie i bardzo dobrze wspominam nasze lata, które spędziliśmy razem. Bo przecież trzeba pamiętać, że przez długi, długi czas była obecna w moim życiu i była ważną osobą. Ten kontakt po rozwodzie ojca z Małgosią się mimo wszystko trochę urwał. Ona ma swoją rodzinę i to nic dziwnego, to jest absolutnie naturalne w życiu. Ja stałem się dorosły, więc nasze drogi się troszeczkę rozeszły. To nie zamienia faktu, że zawsze bardzo przyjemnie wspominam spędzony czas - zdradził syn Jacka Rozenka.

O czym jest film "Dalej jazda"?

Ostatnio Jacek Rozenek i jego syn gościli na premierze produkcji "Dalej jazda". Nie zabrakło i innych gwiazd z Julią Wieniawą na czele. "Dalej jazda" to komedia pełna wzruszeń.

(...) Józek (Marian Opania) i urocza Elżbieta (Małgorzata Rożniatowska) postanawiają ruszyć w kolejną wspólną podróż przez Polskę… A jak podróż, to tylko ulubionym autem z młodości. Właśnie nadarza się ku temu okazja, bo w komisie syna (Mariusz Drężek) pojawiła się idealna nyska. Podróży jednak sprzeciwia się syn z synową (Anita Sokołowska), więc seniorom nie pozostaje nic innego, jak ukraść samochód. Szalony plan dziadków wspiera wnuczka (Julia Wieniawa) i złośliwy sąsiad (Wiktor Zborowski). Wreszcie Józek i Elżbieta jadą na swoich zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. Gdy bohaterowie dojadą celu, zrozumieją, że to miejsce w świecie, które zajmują, jest tym właściwym. Nikt nie przewidział, że szalona i daleka wyprawa dziadków może zbliżyć całą rodzinę - czytamy w opisie dystrybutora.

