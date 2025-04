Choć Zasiewska nie zdradziła, co dokładnie się stało, wiadomo, że sytuacja była poważna. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Na fotografii widać wyraźnie spory opatrunek nad lewym łukiem brwiowym, opuchliznę oraz zasinienie pod okiem. Dominika dodała także wpis, w którym prosiła o zrozumienie i spokój:

Kochani, proszę Was. Nie dzwońcie do mnie ani nie piszcie non stop, jak się czuję. Miałam składane kości czaszki i serio nie będę teraz siedzieć na telefonie. Doceniam troskę, ale chciałabym mieć spokój. Nie mogę nawet mejla napisać, bo non stop telefon dzwoni. Żyję i nic mi nie będzie. Bardziej będę Was potrzebowała, jak wrócę do domu, bo nie wiem, czy będę samodzielna.