W takich luksusach świętują Marina i Wojciech Szczęsny. Dzieci też tam zabrali

2025-12-29

Wojciech Szczęsny zabrał rodzinę do miejsca, w którym dosłownie aż "kapie" od luksusu. To miejsce, w którym prawie wszystko jest ze szczerego złota, śniadanie samo wjeżdża do łóżka, a do nieba pną się budowle, których nie sposób pomylić z innymi na świecie. Marina i Wojciech Szczęśni pokazali zdjęcia z bajkowej plaży. Wojciech na ręku trzyma córeczkę, na pierwszym planie jego 7-letni syn Liam bawi się piłką, a piękna żona subtelnie głaszcze męża po ramieniu. Zobacz, jak i gdzie świętuje rodzina polskiego bramkarza.

Autor: Archiwum prywatne

Wojiech Szczęsny zabrał rodzinę do miejsca, które jest nazywane "rajem na ziemi". Są tam wielkie pieniądze, których używa się, aby zaspokajać wszystkie ludzkie zachcianki. Stąd też Dubaj ma też swoją mroczną historię, ale nie o nie tym razem będziemy pisać. Teraz skupmy się na tym, jak w rajskim otoczeniu odpoczywa Wojciech Szczęsny z żoną i dziećmi!

Wojiech Szczęsny i Marina Szczęsna wybrali się spędzić ostatnie dni 2025 roku w najbogatszym miejscu na ziemi. Gwiazdorska para pokazała zdjęcia z bajkowej plaży, gdzie wypoczywają na słońcu w cieniu obłednych wieżowców. Na fotkach, które zamiścili na swoich profilach na Instagramie widzimy obrazem szczęsliwej rodziny. Dumny tata Wojiech trzyma na rękach córeczkę Noelię, a na puerwszym planie stoi 7-letni Liam, oczywiście z piłką w dłoniach. Piękna Marina głaszcze delikatnie mężowskie ramię a całośc podpisali: 

Wdzięczność

Fani Szczęsnych zareagowali natychmiast. Wszyscy sa pod wrażeniem rodzinnego obrazka, który jest spełnieniem najskrytszych marzeń "zwykłego zjadacza chleba". W komentarzach nie brak zachwytu. 

Jest coś niesamowicie kojącego w tym zdjęciu. Nie blask, nie miejsce, tylko spokój i „tu i teraz”. Wdzięczność naprawdę widać, nie trzeba jej opisywać 🤍

Cudowni jesteście ❤️

Super wyglądacie! Moja ulubiona rodzinka💋

Ślicznie❤️

Najpiękniejsi ❤️

Wszyscy Szczęśni założyli kostiumy z tego samego materiału w kolorze gorącego słońca. Kolorowe owoce, kwiaty i plamki uzupełniają pomarańczowe tło. Dokładnie taki kostium ma Marina Szczęsna, identyczne kąpielówki panowie - Wojciech i Liam, a malutka Noelia ma nim zakryte całe ciało, aby chronić maleństwo przed promieniami słońca. Marina Szczęsna na głowie ma ogromny ogromy słomkowy kapelusz z czarną wstążką. Rodzice i Liam założyli też ciemne okulary, najmłodsza członkini rodzinny samodzielnie radzi sobie ze słońcem, mrużąc oczka. Tylko Noelia ma na czubku głowy uroczą kitkę. 

