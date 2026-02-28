Demi Moore znika w oczach! Na najnowszych zdjęciach jest przeraźliwie szczupła

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-02-28 13:11

Demi Moore pokazała się na tygodniu mody w Mediolanie, gdzie zaprezentowała nową fryzurę i wyraźnie szczuplejszą sylwetkę. Zobacz, jak dziś wygląda ikona kina.

Demi Moore jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Hollywood. Widzowie pokochali ją za role w filmach takich jak "Uwierz w ducha" czy "Niemoralna propozycja". Do tego widzowie bacznie śledzili jej życie prywatne - związek z Brucem Willisem czy sporo od niej młodszym Ashtonem Kutcherem. W ostatnim czasie zrobiło się o niej głośno za sprawą produkcji "Substancja", za którą otrzymała prestiżową statuetkę Złoty Glob. Teraz tematem dyskusji nie są kolejne role Demi Moore, a jej wygląd. W ostatnim czasie aktorka bardzo schudła. Jej nowe zdjęcia mogą niepokoić.

Zobacz także: Gwiazdy i ich "poprawione" twarze. Niektóre do dziś żałują zabiegów, inne - wręcz przeciwnie!

Nowa fryzura i jeszcze szczuplejsza sylwetka Demi Moore

63-letnia Demi Moore pojawiła się niedawno na pokazie domu mody Gucci podczas Tygodnia Mody w Mediolan. W pierwszym rzędzie towarzyszyły jej takie osobistości jak Kate Moss czy Donatella Versace.

Demi Moore postawiła na skórzany kombinezon, który podkreślał jej szczupłą sylwetkę i duże okulary przeciwsłoneczne. Przy okazji gwiazda kina pochwaliła się nową fryzurą – aktorka wyraźnie skróciła włosy, rezygnując z charakterystycznych, długich pasm.

Na zdjęciach, które trafiły do sieci Demi Moore wygląda wyjątkowo filigranowo, co natychmiast stało się przedmiotem internetowych dyskusji.

Nie przegap: Stan zdrowia Bruce'a Willisa się pogarsza. Słowa jego córki poruszają do łez

Zachwyty i niepokój w komentarzach. Co się dzieje z Demi Moore?

Pod fotografiami i nagraniami z Mediolanu zaroiło się od komentarzy. Część fanów była zachwycona metamorfozą aktorki, chwaląc ją za odwagę i nowoczesny look. Inni jednak wyrażali zaniepokojenie jej wyraźną utratą wagi.

W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące przyczyn tak szczupłej sylwetki, choć sama gwiazda nie odniosła się do tych komentarzy.

Zobacz w naszej galerii, jak aktualnie wygląda Demi Moore. Czy fani mają powody do obaw o jej stan zdrowia?

Super Express Google News
Demi Moore
Galeria zdjęć 21
Maja Rutkowski chwali się luksusowymi świętami i... szczupłą sylwetką! Taplała się w jacuzzi w różowym bikini
QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał
Pytanie 1 z 10
W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia?
Woody Harrelson dołącza do ekipy Gwiezdnych Wojen!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DEMI MOORE