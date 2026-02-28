Demi Moore znika w oczach! Na najnowszych zdjęciach jest przeraźliwie szczupła

Demi Moore jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Hollywood. Widzowie pokochali ją za role w filmach takich jak "Uwierz w ducha" czy "Niemoralna propozycja". Do tego widzowie bacznie śledzili jej życie prywatne - związek z Brucem Willisem czy sporo od niej młodszym Ashtonem Kutcherem. W ostatnim czasie zrobiło się o niej głośno za sprawą produkcji "Substancja", za którą otrzymała prestiżową statuetkę Złoty Glob. Teraz tematem dyskusji nie są kolejne role Demi Moore, a jej wygląd. W ostatnim czasie aktorka bardzo schudła. Jej nowe zdjęcia mogą niepokoić.

Zobacz także: Gwiazdy i ich "poprawione" twarze. Niektóre do dziś żałują zabiegów, inne - wręcz przeciwnie!

Nowa fryzura i jeszcze szczuplejsza sylwetka Demi Moore

63-letnia Demi Moore pojawiła się niedawno na pokazie domu mody Gucci podczas Tygodnia Mody w Mediolan. W pierwszym rzędzie towarzyszyły jej takie osobistości jak Kate Moss czy Donatella Versace.

Demi Moore postawiła na skórzany kombinezon, który podkreślał jej szczupłą sylwetkę i duże okulary przeciwsłoneczne. Przy okazji gwiazda kina pochwaliła się nową fryzurą – aktorka wyraźnie skróciła włosy, rezygnując z charakterystycznych, długich pasm.

Na zdjęciach, które trafiły do sieci Demi Moore wygląda wyjątkowo filigranowo, co natychmiast stało się przedmiotem internetowych dyskusji.

Nie przegap: Stan zdrowia Bruce'a Willisa się pogarsza. Słowa jego córki poruszają do łez

Zachwyty i niepokój w komentarzach. Co się dzieje z Demi Moore?

Pod fotografiami i nagraniami z Mediolanu zaroiło się od komentarzy. Część fanów była zachwycona metamorfozą aktorki, chwaląc ją za odwagę i nowoczesny look. Inni jednak wyrażali zaniepokojenie jej wyraźną utratą wagi.

W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące przyczyn tak szczupłej sylwetki, choć sama gwiazda nie odniosła się do tych komentarzy.

Zobacz w naszej galerii, jak aktualnie wygląda Demi Moore. Czy fani mają powody do obaw o jej stan zdrowia?

21

Maja Rutkowski chwali się luksusowymi świętami i... szczupłą sylwetką! Taplała się w jacuzzi w różowym bikini