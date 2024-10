Gwiazdy i ich "poprawione" twarze. Niektóre do dziś żałują zabiegów, inne - wręcz przeciwnie!

"Czy ona zwariowała?!". Decyzja Lanberry rozwścieczyła fanów "The Voice of Poland"

Courtney Cox przestała dzięki Jennifer Aniston

Courtney Cox już pod koniec serialu "Przyjaciele", w którym wcielała się w Monikę, zaczęła eksperymentować z medycyną estetyczną. Przez lata jej twarz przechodziła dziwaczne metamorfozy i ponoć tym, co ją otrzeźwiło, była rozmowa z dawną przyjaciółką z planu - Jennifer Aniston. Miejska legenda głosi, że to dzięki niej Courtney się opamiętała i dziś otwarcie mówi, że była na złej drodze.

"Lata upływały mi na gonitwie za wieczną młodością"- powiedziała w jednym z wywiadów. "Próbowałam oszukać naturę, ale nie da się. Czasami, mimo że robisz co w twojej mocy, nagle patrzysz w lustro i myślisz sobie: "Boże, wyglądam koszmarnie". Zrobiłam ze sobą rzeczy, których żałuję - wyznała z kolei w jednym z programów.

"Musiałam przestać, to było jakieś szaleństwo. Nie ma nic złego w tym, że dogorywam 60-tki, po prostu trudno w to uwierzyć. Czas płynie tak szybko... Czuję się młoda. Mam wielu przyjaciół po trzydziestce i nie myślę o tym. Dla mnie jesteśmy w tym samym wieku, dopóki nie będę musiała tego sprawdzić" - wyznała gwiazda "Przyjaciół".

Cher krytykuje... operacje plastyczne

Cher nigdy nie urywała faktu, że poddaje się licznym zabiegom plastycznym by zatrzymać czas. Dziś 78-letnia wokalistka wygląda, jakby faktycznie jej się to udało. Twarz nie nosi znamion żadnej metryki, jest gładka i pozbawiona jakichkolwiek zmarszczek.

Prócz zabiegów twarzy, którym od kilkudziesięciu lat poddaje się regularnie, ma za sobą też liczne liposukcje i korekty biustu. Plotkuje się nawet o operacjach pośladków czy wycinaniu żeber... Sama Cher nie zaprzecza operacjom, choć w wywiadach nawet nie potrafi ich wszystkich wyliczyć. Za to sama... krytykuje kobiety za zbyt wczesne zabiegi.

"Te dziewczyny idą pod nóż w wieku 18 lat! Nigdy nie wiedziałam dziewczyn, które chcą tyle zmienić w swoim wyglądzie. Nigdy tego nie chciałam. Zaczynasz z wielkimi ustami, a kończysz z wielkim tyłkiem. Nie rozumiem tego" - mówiła Cher w wywiadzie w 2020 roku.

Jocelyn Wildenstein - "kobieta kot"

Jocelyn Wildenstein nie bez powodu jest znana jako "Kobieta-Kot". Jej twarz dzisiaj, po latach zabiegów, właściwie nie do końca przypomina już człowieka. Głębokie bruzdy w policzkach, zapadnięte oczy, asymetryczna broda i nos oraz opuchlizna sprawiają, że 84-latka nieustająco jest "bohaterką" plotkarskich kolumn. Pierwsze operacje upodobniające jej rysy do rysów kota miała zacząć robić w latach '90, będąc żoną Aleca Wildensteina. Ponoć to za jego namową poszła w "zwierzęcym" kierunku, bo miał być fanem tego typu urody. Mąż odszedł, pieniądze i zamiłowanie do oddawania się w ręce chirurgów plastycznych zostały...

Meg Ryan zaprzestała zabiegów, ale zmiany są nieodwracalne...

Meg Ryan była niekwestionowaną królową komedii romantycznych. "Bezsenności w Seattle", "Masz wiadomość" czy "Kiedy Harry poznał Sally" były ogromnymi hitami i przyniosły jej wielką popularność. Gwiazda była też w tym okresie uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. I niewykluczone, ze właśnie to "piętno" doprowadziło do presji na wygląd, która z kolei popchnęła ją w stronę medycyny estetycznej. Botoks i wypełniacze kompletnie zmieniły jej wygląd i sprawiły, że nie tylko nie przypominała już samej siebie, ale też nie była w stanie grać ze sparaliżowaną i opuchniętą twarzą. Jej wygląd stał się obiektem kpin i krytyki, co z kolei doprowadziło do wycofania się gwiazdy z show-biznesu. Przez kilka lat unikała ścianek i pojawiania się na ekranie.

Ostatnio Meg Ryan, ponownie odmieniona, wróciła na salony. Widać, że gwiazda zaprzestała wypełniania twarzy i nadużywania botoksu i wygląda znacznie lepiej. Niestety - niektóre zmiany mogą okazać się nieodwracalne...

Sharon Osoburne - 6 liftingów i Ozempic

Sharon Osbourne, żona "króla ciemności", Ozzy'ego Osbourna, jest wielką fanką medycyny estetycznej. Gwiazda od lat wydaje miliony dolarów na liczne zabiegi - wśród nich wypełniacze, botoks i jej ulubione - liftingi. W 2021 poddała się piątemu liftingowi (sic!), który nieomal skończył się tragicznie! Sama Sharon tak wspomina felerny zabieg:

- Miałam pełny lifting twarzy w październiku i wyglądałam jak jedna z tych pie*rzonych mumii, które owijają bandażami. Bolało jak cholera. Nie masz pojęcia. Wyglądam jak cholerny cyklop - wyznała w rozmowie z "The Sun". - To była najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. (...). Wyglądałam jak Quasimodo, bo miałam jedno oko tu, drugie tam. To było ohydne - przyznała Sharon Osbourne.

To jednak chyba... niczego jej nie nauczyło, bowiem Sharon Osbourne w 2023 poddała się, a jakże, kolejnemu liftingowi. Gwiazda jest też jedną z hollywoodzkich wielbicielek leku na cukrzycę - Ozempicu, który przyjmuje by schudnąć. Jest też wymieniana jako jedna z tych, które doświadczyły tak zwanego efektu "ozmepic face", czyli zapadniętej od leku twarzy i wklęsłych policzków. Nic dziwnego - za sprawą popularnego leku schudła aż 19 kilo!

Zobacz również: Ozempic face. Przerażające efekty "magicznej" diety! Ekspertka bije na alarm

"Każdy znosi to inaczej, ale dla mnie pierwsze kilka tygodni to był prawdziwy koszmar. Cały czas wymiotowałam i miałam mdłości. Po kilku tygodniach to mija i wszystko jest w porządku. Czujesz się dobrze, tylko nie jesteś głodny" — opowiadała w podcaście Billa Mahera "Club Random".

"Można schudnąć bardzo dużo i łatwo się od tego uzależnić, co jest bardzo niebezpieczne. Nie mogłam przestać się odchudzać, a teraz schudłam 19 kg i nie mogę sobie pozwolić na dalszą utratę wagi (...) Jestem zbyt chuda i nie mogę przybrać na wadze. Ważę mniej niż 45 kg, a tego nie chcę. Wiem, że wyglądam na wychudzoną" - mówiła z kolei w 2023 roku w rozmowie z "Daily Mail".

Melanie Griffith: "Boże, co ona ze sobą zrobiła?"

Melanie Griffith, dziś 67-latka, w czasach świetności błyszczała na ekranie w hitach takich jak "Fajerwerki próżności", "Świadek mimo woli" czy "Pracująca dziewczyna". Była też żoną jednego z najprzystojniejszych wówczas gwiazdorów Hollywood - Antonio Banderasa. Jej klasyczna uroda zachwycała.

Zobacz również: Melanie Griffith bez makijażu robi furorę w Hollywood. Aż trudno uwierzyć, że ma 65 lat! Zobacz zdjęcia

Niestety, jak wiele ówczesnych kobiet, postanowiła oddać się w ręce chirurgów plastycznych. Dziś tego żałuje.

"Nie zdawałam sobie sprawy jak źle to wygląda, dopóki ludzie nie zaczęli mówić "Boże, co ona ze sobą zrobiła?". To bardzo mnie raniło - opowiada. Poszłam do innego lekarza, który zaczął odwracać efekty tego gówna, które zrobiła mi tamta doktorowa. Mam nadzieję, że teraz już wyglądam bardziej normalnie" - mówiła kilka lat temu w magazynie Porter.

Nicole Kidman z uperem maniaka wypiera się zabiegów

Twarz Nicole Kidman jest obiektem spekulacji mediów już od prawie 20 lat. 57-letnia aktorka z Australii od lat co i raz zaskakuje swoim wyglądem. Co ciekawe - mimo że efekty zabiegów widać gołym okiem zarówno na zdjęciach, jak i na ekranie - ona nieustająco im... zaprzecza.

Nienaturalnie gładka i naciągnięta twarz Kidman i może odejmuje jej lat, ale za to pogarsza możliwości aktorskie. W ostatnich produkcjach nie sposób nie zauważyć, że jej mimika niemal nie istnieje.

Nicole Kidman w 2007 roku przekonywała, że jest "całkowicie naturalna" i nic sobie nie "robi" z twarzą. Młody wygląd usprawiedliwiała zdrowym życiem i dietą.

"Nie mam nic w twarzy. Stosuję ochronę przeciwsłoneczną i nie palę. Dbam o siebie i jestem bardzo dumna, mówiąc to" – przekonywała Nicole Kidman w wywiadzie dla "Marie Clair".

W 2011 roku Nicole Kidman nieco zmieniła taktykę i przyznała, że eksperymentowała z botoksem... ale już przestała.

Nie miałam żadnej operacji. Próbowałam botoksu, niestety, ale zrezygnowałam z tego i znowu mogę ruszać twarzą – przekonywała Nicole Kidman w rozmowie z niemiecką telewizją.

Cóż - twarz Nicole Kidman mówi widzom co innego, ale najwyraźniej ma ona problem z zaakceptowaniem faktu, że zabiegi widać gołym okiem.

Demi Moore o krok od Oscara

Demi Moore ma dziś 61 lat i można powiedzieć, że jej kariera przeżywa drugą młodość. Gwiazda, która uchodziła za seksbombę za sprawą roli w hicie "Striptiz" w 1996 roku, ponownie podbija ścianki i mówi się, że dzięki horrorowi "Substancja" ma szansę powalczyć o Oscara.

Zobacz również: Wyprasowana Kidman, Pamela bez makijażu i Kim Kardashian w dziwnych rajtuzach

W latach '90 grała w takich hitach jak "Niemoralna propozycja", "G.I. Jane" czy "Uwierz w ducha". Po okresie największej popularności na trochę zniknęła z ekranów, by powrócić w "Aniołkach Charliego" jako czarny charakter. Bohaterka, w którą się wcieliła, ma idealne ciało i wygląda niemal jak bogini! Już wtedy rozpoczęły się spekulacje o "eliksirze młodości". Prawdziwą sensację wywołała jednak zmiana twarzy Demi Moore w 2021 roku. Gwiazda przeszła w pokazie mody domu Fendi i zaprezentowała nieco przerażające oblicze.

Twarz Demi Moore porównywano wtedy między innymi do Jockera z "Batmana"... Dziś po tych nieudanych zabiegach prawie nie ma śladu. Gwiazda w 2024 zaliczyła też wyjątkowo udany powrót na ekrany - najpierw wyszedł z nią hitowy serial "Konflikt" Ryana Murphy'ego, w którym zagrała u boku takich gwiazd jak Jessica Lange, Susan Sarandon, Naomi Watts, Catherine Zeta-Jones, Kathy Bates czy Calista Flockhart.

Następnie do kin trafiła "Substancja", gdzie Demi Moore gra główną rolę. Przez wielu obraz jest ogłaszany filmem roku, a rola Demi - doceniana zarówno przez widzów jak i krytyków. Co ciekawe - Moore mierzy się w filmie właśnie z kompleksami dotyczącymi wyglądu i pogonią za wieczną młodością, którą ma zapewnić tytułowa "substancja".