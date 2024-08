Kawalec nie popisał się na pogrzebie Banaszyka. Co to za ubranie?! CZASZKA łypała na żałobników

Magda Gessler i jej burza blond loków to dwa nieodłączne elementy, bardzo charakterystyczne dla gwiazdy TVN-u, oczywiście zaraz obok hitowego programu "Kuchenne rewolucje" i tłuczenia talerzy przy piskliwych okrzykach restauratorki. Celebrytka pozostaje niekwestionowaną królową stacji, a jej show oglądane jest przez tysiące widzów, mimo tak wielu sezonów, które już za nami. Magda Gessler uznawana jest przez wielu za autorytet kulinarny, zaś jej wysokiej pozycji nie zburzyły nawet niewielkie afery czy skandale z udziałem gwiazdy. Warto dodać, że fanów interesuje nie tylko jej życie zawodowe, lecz także prywatne. Nic więc dziwnego, że Gessler chętnie chwali się nim w mediach społecznościowych. Dziennikarzom opowiada o dzieciach, partnerze, wnukach. Jest otwarta i bezpośrednia. Przez wiele lat ukrywała jednak przed mediami prawdę na temat jej prawdziwych włosów. Okazuje się bowiem, że burza blond loków tylko częściowo należy do niej. Jeden z jej stylistów w rozmowie z "Faktem" kilka lat temu zdradził, że są to doczepiane włosy. Naturalne doczepy, ale jednak doczepy. "Jej włosy są słabe i marne. Ma ich bardzo mało i właściwie nie wychodzi bez doczepek", powiedział wprost, zaznaczając, że Magda Gessler nie chce sztucznych doczepianych włosów i stawia na naturalne doczepy. Szczegóły poniżej.

Tak Magda Gessler wygląda bez doczepów. W prawdziwych włosach jest nie do poznania! Mamy zdjęcia

Jak Magda Gessler wygląda bez doczepów? To pytanie zadaje sobie wielu jej fanów. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" praktycznie nie pokazuje się bez nich publicznie, ale parę razy udało się uchwycić ją w nieco bardziej naturalnej odsłonie. W "Super Expressie" zobaczyliśmy, jak Magda Gessler wygląda bez doczepianych włosów, i nie mogliśmy wyjść z podziwu. Totalna przemiana! Sama Magda Gessler długo oficjalnie nie przyznawała się do tego, że doczepia włosy, ale niektóre jej zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują prawdę. Restauratorka w każdej odsłonie wygląda fenomenalnie, lecz nie oszukujmy się: są to mimo wszystkie inne odsłony jej wizerunku. Tu złapano ją na ulicy, tu pokazała się na plaży. To po prostu trzeba zobaczyć i samemu ocenić. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Galeria zdjęć: Magda Gessler bez doczepianych włosów wygląda jak inna osoba

