"The Traitors. Zdrajcy 2": Co się działo w 8. odcinku?

W ostatnim, 7. odcinku "The Traitors. Zdrajcy 2", odpadła Natalka, którą Patrycja "naznaczyła" pocałunkiem zdrajców oraz Kaja, która odpadła po głosowaniu na okrągłym stole. To tam Kasia "Żabka" powiedziała, że Natalka w trumnie zdradziła jej, że to Kaja się jej pozbyła... co nie było prawdą. Czy teraz to na nią zagłosuje grupa?

Zdrajcy - Grzegorz, Tomek, Patrycja i Gosia radzą sobie świetnie - nikt ich jeszcze nie wyeliminował. Ale pętla faktycznie się zaciska, zwłaszcza wokół Patrycji i Gosi. Czy pozostali zdrajcy, Grzegorz i Adam poświęcą je, by grać dalej i wygrać więcej?

Malwina Wędzikowska na śniadaniu w 8. odcinku poinformowała uczestników, że będzie "mrocznie, zimno, brudno i obrzydliwie", a misja będzie w stylu "escape room". Do wygrania - 50 tysięcy złotych, do wygrania - tarcza, która chroni przed nocnym morderstwem.

Przed zadaniem jednak czas na rozmowy w podgrupach. Marcin przeprosił Klaudię, że potraktował ją jak narzędzie. Klaudia za kulisami powiedziała, że nie bierze tego na serio. Przed kamerami jednak popłakała się, gdy Maciej (pianista) skonfrontował ją z poprzednim głosowaniem.

U zdrajców też nie brakowało emocji - Gosia powiedziała Tomkowi, że grupa chce się pozbyć Patrycji. Za to w obecności Patrycji... uciekła. Czy pani detektyw chce się pozbyć gwiazdy lokalnej telewizji?

"The Traitors. Zdrajcy 2": zadanie w celach

W celach, do których Malwina Wędzikowska zabrała ekipę "The Traitors. Zdrajcy 2", zaiste było dość obleśnie. Dość szybko zorientowali się, że by wydostać się z cel, muszą przyporządkować liczby do liter alfabetu. Poszło im dość szybko i sprawnie, bo świetnie współpracowali ze sobą i pomagali sobie wzajemnie.

Kasia "Żabka" tymczasem znów pokazała swoje nadprzyrodzone moce. Podczas rozmowy idealnie odgadła, że Gosia ma równo 42 lata. Dziwne, że równie celnie nie stawia na zdrajców...

Grupa w kuluarach namawia się na głosowanie na Dawida, który w zadaniu znalazł tarczę, ale próbował się tego wyprzeć. Drugim typem grupy jest zdrajczyni - Patrycja. W grę wchodzi jeszcze Klaudia, która prawie odpadła na poprzednim głosowaniu.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Okrągły stół. Kto odpadnie?

W grze zostali zdrajcy: Grzegorz - kostiumograf, Tomasz - prawnik, Gosia - detektyw i Patrycja - prezes lokalnej telewizji, oraz lojalni - Kasia "FIT" - współwłaścicielka sieci siłowni, Marcin - dyrektor szkoły i właściciel przedszkola, Kasia "Żabka" - wróżka i malarka, Klaudia - stewardessa, Dawid - student medycyny, Maciej - pianista i programista - Mateusz.

To ten ostatni zaczął rozmowę przy okrągłym stole, rzucając swoje podejrzenia na Gosię. Ta z kolei spróbowała przekierować grupę na Dawida. Temat podchwycili z Gosią inni zdrajcy - Grzegorz i Patrycja.

Co ciekawe - Maciej dobrze rozszyfrował część gry. Powiedział, że zdrajcy nie wiedzieli, że Natalia po "pocałunku śmierci" pojawi się na śniadaniu. Stwierdził, że "pocałunek śmierci" wymierzyła Natalce Patrycja. To wszystko to prawda! Pomylił się jednak w jednej rzeczy - stwierdził, że jego zdaniem Dawid i Patrycja są zdrajcami, a Dawid chciał poświęcić Patrycję bo zgarnąć większą nagrodę...

"The Traitors. Zdrajcy 2": Łzy Patrycji i Dawida

- Przykro mi Maciej, że to mówisz, bo to jest granie na emocjach moich jako matki. Gdybym nawet była tym zdrajcą to uwierz mi, że nie potrafiłabym zrobić czegoś takiego osobie, do której tutaj czułam takie emocje. Ta gra dla mnie wczoraj przekroczyła pewne granice. Naprawdę - jeśli myślicie, że ja bym potrafiła zrobić coś takiego Natalce, to jest granie na uczuciach. Ja wiem, że byłoby mi najłatwiej. I genialnie ktoś to wymyślił, bo Nata miała słabszy dzień i była genialnym celem dla zdrajców. Dla ciebie argumentem teraz że jestem zdrajcą jest to, że wystosowałam pocałunek w stronę Naty? Do każdego, uwierzcie, ale nie do Naty

- powiedziała ze łzami w oczach Patrycja. Trzeba przyznać, że zagrała to oscarowo. Zapłakana próbowała się bronić.

Wczoraj był taki dzień... chyba najgorszy ze wszystkich. (...) Nie wiem jak ja wam wytłumaczę, że ja czegoś takiego bym nigdy nie zrobiła. Jak ktoś ma dzieci to wie, że dzieci najbardziej brakuje. Kocham męża, ale za córką tęsknię najbardziej...

Klaudia, Maciej i Kasia "Żabka" uznali jednak, że występ Patrycji był fałszywy. Również Kasia "FIT" powiedziała, że głosuje na nią. Zwróciła uwagę, że na niektóre osoby Patrycja mówi zdrobnieniami, na przykład "Klaudusiu".

Patrycja próbowała zgrabnie przekierować podejrzenia na Klaudię i zapytała, czemu wczoraj była w emocjach, a dziś jest przygaszona... Za tym poszedł Dawid, który też uważa Klaudię za zdrajczynię. Niesłusznie.

Na to z kolei Tomasz i Patrycja, zdrajcy, spróbowali nastawić grupę na Dawida. On zareagował na to bardzo nerwowo. "Przyparty do muru" - jak powiedziała Klaudia.

Nie jest tak twardy, tak przebiegły, tak inteligentny jak by się wam wydawało. Gram tu czysto, naprawdę czysto. Tyle chciałem powiedzieć. Ja będę się bronił, nie chcę tego robić ani sobie, ani wam. Stanę tam i powiem, że jestem lojalny (...) zastanówcie się naprawdę nad swoim głosem

- przekonywał Dawid ze łzami w oczach, które próbował ocierać koszulą. Kasia "Żabka" stwierdziła, że tego nie kupuje i to wygląda "jak jakaś szopka".

"The Traitors. Zdrajcy 2": Głosowanie i eliminacja na okrągłym stole

Gosia dostała 1 głos od Mateusza, Klaudia - jeden głos od Dawida. Dawid zdobył 4 głosy, a Patrycja... 5! Wreszcie lojalni trafili w zdrajcę. Pierwszy raz im się to udało i to dopiero w 8. odcinku! Dawid z radości aż ściągnął koszulkę i pokazał umięśnioną klatę.

Wszyscy uczestnicy naprawdę czule i radośnie pożegnali Patrycję wieloma uściskami. Tomasz stwierdził, że zgubiło ją "granie macierzyńską nutą, które było karykaturalne". Z kolei wróżka, Kasia "Żabka" znów trafiła.

Grzesiek był taki przygaszony, jakby się nie cieszył, że odpadła?

- zastanawiała się. Z kolei Gosia powiedziała, że błędem zdrajców była eliminacja Kai.

Gdybyśmy wczoraj pozbyli się Klaudii, to dziś odpadłaby Kaja. To był pierwszy błąd taktyczny zdrajców

- uznała Gosia. A Dawid stwierdził, że Tomasz byłby "zaje***tym zdrajcą". Cóż, słusznie.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kolacja i podstęp Malwiny

Malwina Wędzikowska po okrągłym stole zaprosiła pozostałych w grze uczestników na wystawną kolację. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, w "The Traitors. Zdrajcy" nic nie ma za darmo i był to... podstęp.

Ustrzeliliście pierwszego zdrajcę, to jest wieczór chwały i sukcesu. Gratuluję wam, świetna robota

- powiedziała Malwina i szybko przeszła do rzeczy.

Moi drodzy - potrzebuję "męża zaufania".

Zgłosili się Dawid i Kasia "FIT". W wyniku głosowania niemal jednogłośnego - grupa wybrała Kasię. Z kolei jej Malwina kazała wskazać osobę, którą darzy największym zaufaniem, a ona wskazała... Gosię. Ona na to samo pytanie odpowiedziała - Marcin. On wskazał na zaufanego - Macieja, ten z kolei - Grzegorza. On - na Kasię "Żabkę", a ona - na Mateusza. On wskazał Dawida, a ten - Klaudię, która przecież jeszcze przed chwilą według niego była zdrajcą.

Z tej wyliczanki wynikło, że najmniej ufają... Tomkowi. Malwina zaproponowała Tomkowi całą nagrodę z ostatniego zadania - 50 tysięcy złotych, tylko dla niego. Do tego bez żadnych innych konsekwencji. Tomasz odmówił!

Nie przyjechałem tu dla pieniędzy, zadanie robiliśmy w grupie, pieniądze należą się wszystkim

"The Traitors. Zdrajcy 2": nocna narada zdrajców

W nocy Gosia, Grzegorz i Tomasz spotkali się na naradzie zdrajców - pierwszy raz w uszczuplonym o Patrycję składzie. Dawid jest bezpieczny przed nocnym morderstwem, bo zdobył tarczę. Grzegorz zasugerował, że Gosia "traci kontrolę" nad swoją grupą - tzw. "starszych" - Kasia "FIT", Marcin, Kasia "Żabka" i, od czasu do czasu, Maciej. Gosia bardzo się obruszyła na taką sugestię.

Do eliminacji zdrajcy mają więc do wyboru: Kasię "FIT", Marcina, Kasię "Żabkę", Klaudię, Dawida, Macieja i Mateusza. Jedno z nich nie pojawi się rano na śniadaniu... Zdrajcy decydowali między Klaudią, Mateuszem i Maciejem.

