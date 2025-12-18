W czwartek rano (18 grudnia) na drodze powiatowej w Windudze doszło do tragicznego wypadku drogowego.

Czołowe zderzenie samochodu osobowego z motorowerem okazało się śmiertelne dla 54-letniej kobiety.

Kierowca samochodu był trzeźwy, ale jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Jakie były przyczyny wypadku?

Do dramatycznego zdarzenia doszło w godzinach porannych na drodze powiatowej nr 2044c w miejscowości Winduga. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lipnie otrzymał zgłoszenie po godzinie 6.00.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 51-letni kierujący peugeotem, mieszkaniec gminy Bobrowniki, jadąc w kierunku Włocławka, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z motorowerem, którym z naprzeciwka poruszała się 54-letnia mieszkanka tej samej gminy - przekazuje rzecznik KPP w Lipnie

Kobieta kierująca jednośladem poniosła śmierć na miejscu. Kierowca peugeota był trzeźwy, jednak policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.

Poranne godziny to obecnie jedne z najtrudniejszych momentów na drodze. Ograniczona widoczność, mgła, półmrok i pośpiech znacząco zwiększają ryzyko wypadków. Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność – zdejmijmy nogę z gazu, zachowujmy bezpieczny odstęp i zwracajmy uwagę na pieszych oraz jednoślady. Kilka minut więcej może uratować czyjeś życie.