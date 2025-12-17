Pożar w centrum Torunia. Ogień pojawił się w bloku

Toruń: Pożar przy ul. Kraszewskiego

O niepokojącym zdarzeniu w bloku przy ul. Kraszewskiego poinformowała nas reporterka Radia ESKA Toruń, Maria Nowak. Strażacy dostali wezwanie po godzinie 11:30. Służby potwierdzają, że ogień pojawił się na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, nikt nie odniósł też poważnych obrażeń. W akcji brały udział zastępy PSP - JRG nr 1 oraz JRG nr 3. Strażacy sprawnie poradzili sobie z zagrożeniem. Na miejscu pojawili się też policjanci, którzy będą ustalać przyczyny i okoliczności pożaru. Portal "Oto Toruń" podał, że zapaliły się meble i wyposażenie. W poniższej galerii znajdziecie kilka zdjęć z miejsca zdarzenia.

Kujawsko-pomorskie: Tragiczny pożar przed świętami

W powyższym przypadku na szczęście nie mówimy o ofiarach w ludziach. Trwa szacowanie strat materialnych. Niestety, o wiele gorszy finał miał pożar w Borównie pod Bydgoszczą. 13 grudnia w płomieniach zginęło starsze małżeństwo - 86-letni Stanisław i 69-letnia Felicja. - To byli moi najbliżsi sąsiedzi - mówił "Super Expressowi" Sebastian Horodecki, sołtys niewielkiej wsi.

- Pożar wybuchł nad ranem, około czwartej. To był ogromny hałas. Gdy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem wielką łunę ognia. Ogień był tak duży, że nie dało się wejść do środka. Niczego nie można było już zrobić - dodał poruszony samorządowiec. Rodzinie i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia.

Czytaj więcej o sprawie: Szalejący pożar pochłonął życie dwóch osób. "Wielka tragedia, to moi dobrzy sąsiedzi"

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz pod adresem mailowym - [email protected].