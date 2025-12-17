Historyczna wygrana Eurojackpot w Polsce. Wygrał górę pieniędzy tuż przed świętami

Podczas wtorkowego (16.12) losowania Eurojackpot nie padła główna wygrana w żadnym z krajów objętych grą. Mimo to jeden z kuponów zakupionych w Polsce przyniósł bardzo wysoką wygraną. Gracz z Zielonej Góry trafił nagrodę III stopnia, wartą dokładnie... 1 424 381,00 zł. W losowaniu Eurojackpot z 16 grudnia wylosowano następujące liczby: 12, 22, 28, 30, 31 oraz liczby dodatkowe: 4 i 11.

Zwycięski kupon został zakupiony w kolekturze LOTTO przy ul. Wyszyńskiego 7c w Zielonej Górze (woj. lubuskie). Gracz skorzystał z opcji „chybił trafił”, powierzając wybór liczb losowi. Taki zakład przyniósł trafienie 5+0, czyli wygraną III stopnia. Jak informuje Totalizator Sportowy, jest to najwyższa wygrana w Eurojackpot, jaka kiedykolwiek padła w Zielonej Górze.

Wysokie kumulacje w grach LOTTO

Miłośnicy gier liczbowych w najbliższych dniach będą mogli ponownie zagrać o bardzo duże pieniądze:

w czwartkowym losowaniu Lotto do wygrania będzie 17 000 000 zł,

dodatkowo w Lotto Plus gwarantowana jest wygrana 1 000 000 zł,

natomiast w piątek pula głównej wygranej w Eurojackpot wzrośnie do 130 000 000 zł.

Zasady gry w Eurojackpot

Pojedynczy zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Gracz typuje: 5 z 50 liczb, oraz 2 z 12 liczb. Oprócz Polski w Eurojackpot uczestniczy wiele państw europejskich, m.in. Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry. Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Najwyższa jak dotąd wygrana Eurojackpot w Polsce padła w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim, gdzie szczęśliwy gracz wzbogacił się o 213 milionów złotych.

EUROJACKPOT: Wygrana III stopnia w Polsce! Ktoś zgarnął ponad 892 tys. złotych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.