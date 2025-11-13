Kiedyś Grünberg in Schlesien, a teraz? Miasta, które zmieniły nazwy po II wojnie światowej

Po zakończeniu II wojny światowej granice Europy uległy ogromnym przemianom. Wraz z nimi zmieniały się także nazwy wielu miast – zarówno na ziemiach polskich, jak i na terenach innych krajów. Proces ten wynikał z nowych realiów politycznych, odbudowy państwowości oraz powrotu do lokalnych tradycji. Oto przegląd miejscowości, których nazwy po 1945 roku zostały zastąpione nowymi, obowiązującymi do dziś.

Zmiany nazw miast w Polsce

Po wojnie na terenach przyłączonych do Polski wprowadzono spolszczone nazwy, zastępując niemieckie określenia funkcjonujące tam przez lata. Wynikało to z przywracania polskiej administracji i tradycji historycznych. Najważniejsze przykłady:

Wrocław – przed 1945 rokiem funkcjonował jako Breslau.

Szczecin – dawniej Stettin.

Gdańsk – do 1945 roku znany jako Danzig.

Olsztyn – wcześniej Allenstein.

Elbląg – przed zmianą Elbing.

Opole – dawniej Oppeln.

Legnica – niemieckie Liegnitz.

Bydgoszcz – przed 1945 rokiem określana jako Bromberg.

Gliwice – wcześniej Gleiwitz.

Zielona Góra – przed wojną Grünberg in Schlesien.

Zielona Góra, podobnie jak wiele innych miast na tzw. Ziemiach Odzyskanych, po zakończeniu II wojny światowej przeszła proces pełnej polonizacji nazwy. Do 1945 roku funkcjonowała jako Grünberg in Schlesien, co dosłownie oznacza „Zieloną Górę na Śląsku”. Wraz z przejęciem miasta przez polską administrację i opuszczeniem go przez niemieckich mieszkańców wprowadzono polskie brzmienie, które odwoływało się do słowiańskich korzeni regionu. Zmiana ta miała nie tylko charakter formalny – była także symbolicznym początkiem nowego rozdziału w historii miasta. Zielona Góra szybko stała się jednym z ważniejszych ośrodków na zachodzie kraju, rozwijając się gospodarczo i kulturowo, a jednocześnie budując od podstaw swoją powojenną tożsamość.

