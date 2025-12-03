Pechowa ucieczka z aresztu. Osadzonemu pomogli strażacy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-03 12:13

Niezbyt szczęśliwie zakończyła się dla osadzonego ucieczka z aresztu śledczego w Zielonej Górze. Po wydostaniu się z celi mężczyzna spadł na dach sąsiedniego budynku. Na pomoc pechowemu więźniowi ruszyli strażacy.

Areszt

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Super Express Google News

Uciekał z aresztu, spadł na dach

Do zdarzenia doszło w środę, 3 grudnia nad ranem. Osadzony próbował wydostać się z celi na piętrze. Wybił dziurę w stropodachu i za pomocą prowizorycznej linki opuścił celę​. Mężczyzna nie miał jednak szczęścia, gdyż podczas ucieczki spadł na dach sąsiedniego budynku. Na pomoc wezwano strażaków.

- Po próbie ucieczki z aresztu mężczyzna spadł na daszek, w związku z czym wymagał naszej pomocy, w zasadzie ewakuacji z tego daszku - mówi dziennikarzom Radia ESKA Piotr Kowalski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. - Nie był w stanie sam zejść na ziemię, więc został podjęty drabiną mechaniczną.

Polecany artykuł:

Zuchwałe porwanie w Szczecinie. Porywacz zażądał okupu za Ciastka

Zaniedbano obowiązki? Biegli sprawdzą jak doszło do ucieczki

Powołano specjalny zespół, który zbada czy pracownicy aresztu śledczego w Zielonej Górze nie zaniedbali swoich obowiązków. Teraz powołani biegli sprawdzą jak mogło do takiej sytuacji dojść

- Czynności sprawdzające w sprawie prowadzi zespół specjalistów powołany przez dyrektora Generalnego Służby Więziennej - mówi rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu mjr Jan Kurowski.

Uciekinier w szpitalu

Mężczyzna, który podczas ucieczki został poszkodowany, był przytomny. Z niewielkimi obrażeniami trafił na badania do szpitala.

Polecany artykuł:

Przyszedł na policję poskarżyć się na bank. Szybko zmienił zdanie
QUIZ: Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź, czy zdałbyś specjalny test!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Gwara więzienna to inaczej...
Areszt za usiłowanie rozbojów z użyciem noża w Opolu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ POŻARNA
ZIELONA GÓRA
UCIECZKA
ARESZT ŚLEDCZY
ARESZT