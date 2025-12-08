17-latek zginął w bike parku. Miasto reaguje po tragicznym zdarzeniu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-08 8:59

Wstrząsająca tragedia w Gorzowie Wielkopolskim. W wyniku nieszczęśliwego wypadku w Bike Parku Wieprzyce śmierć poniósł 17-letni rowerzysta. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30 listopada, na terenie, gdzie rowerzyści amatorzy samodzielnie zbudowali przeszkody i tzw. hopki. Sprawę bada prokuratura, a miasto zapowiada rozbiórkę nielegalnych konstrukcji. Jak doszło do tego tragicznego wypadku i jakie konsekwencje czekają Bike Park Wieprzyce?

17-latek zginął w bike parku

Autor: Pexels.com
Śmiertelny wypadek w Bike Parku Wieprzyce. Co ustaliła prokuratura?

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 30 listopada, około godziny 16:00 na terenie leśnym przy ul. Dąbroszyńskiej w Gorzowie. Według relacji świadków, 17-latek stracił panowanie nad rowerem i upadł, pomimo posiadania kasku ochronnego. Sprawę od razu przejęła policja i prokuratura.

Postępowanie w sprawie śmierci nastolatka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie.

- Postępowanie zostało wszczęte pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. 17-latek był w kasku, który wskutek upadku uległ zniszczeniu. W miejscu zdarzenia znajdowała się konstrukcja typu wyskocznia, która była samodzielnie zbudowana” – informuje prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie, w rozmowie z lokalnym portalem gorzowianin.com.

Sekcja zwłok, przeprowadzona w piątek, 5 grudnia, wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu były obrażenia czaszkowo-mózgowe oraz złamanie kręgosłupa.

Bike Park Wieprzyce bez zezwolenia. Jak wygląda miejsce tragedii?

Miejsce tragedii to leśna ścieżka, na której znajduje się drewniana wyskocznia, zbudowana z pni i ziemi. Konstrukcja ma duży kąt nachylenia, a zeskok znajduje się kilka metrów dalej. Jak zauważają dziennikarze portalu gorzowianin.com, jest to trudna przeszkoda, która nie posiada żadnych oznaczeń ani zabezpieczeń. Obok miejsca, gdzie zginął 17-latek, ustawiono znicz.

Miasto Gorzów reaguje na tragedię w Bike Parku Wieprzyce

Po wypadku, Urząd Miasta Gorzowa poinformował o planach rozbiórki przeszkód na terenie Bike Parku Wieprzyce. Jak się okazuje, konstrukcje powstały bez zgody miasta i znajdują się w pobliżu rezerwatu przyrody Gorzowskie Murawy.

- Miejsce do zjazdów dla rowerzystów powstało w tej części miasta bez pozwolenia. Znajduje się ono w pobliżu rezerwatu przyrody Gorzowskie Murawy. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że znajdujące się tu konstrukcje zostaną rozebrane – powiedział Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta, w rozmowie z Gazetą Lubuską.

Decyzja o rozbiórce zapadła po uzgodnieniu z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 17-latka.

Apel o rozwagę i bezpieczeństwo

Tragiczny wypadek w Bike Parku Wieprzyce jest przestrogą dla wszystkich miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze. Samodzielne budowanie przeszkód i brak odpowiednich zabezpieczeń mogą prowadzić do poważnych i niestety - jak w tym przypadku - tragicznych konsekwencji.

