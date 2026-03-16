Koszmar w Sosnowcu! 25-latek z zimną krwią zabił własnego ojca, po czym zadzwonił na policję

Martyna Urban
2026-03-16 11:29

Szok i niedowierzanie w Sosnowcu. 25-letni mężczyzna odebrał życie swojemu 61-letniemu ojcu. O zdarzeniu sam poinformował policję, a funkcjonariusze po przybyciu na miejsce potwierdzili dramat. Mieszkańcy i sąsiedzi wstrząśnięci tą brutalną tragedią nie mogą uwierzyć, że w rodzinnych murach doszło do tak makabrycznego zdarzenia.

Aresztowanie 25-latka z Sosnowca

Autor: KMP Sosnowiec/ Materiały prasowe

Koszmarne zdarzenie w Sosnowcu. Syn zabił ojca

Do makabrycznej tragedii doszło w minioną sobotę, 14 marca 2026 roku przed godziną 10:00. Dyżurny policji w Sosnowcu otrzymał wstrząsające zgłoszenie – 25-letni mężczyzna poinformował, że zabił swojego 61-letniego ojca. Natychmiast na miejsce ruszyły policyjne patrole, służby ratunkowe oraz prokurator.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili najgorsze – w domu przy ul. Zawodzie znajdowało się ciało 61-letniego mężczyzny. Ślady na miejscu zdarzenia zabezpieczono pod nadzorem prokuratora, a każdy element tej rodzinnej tragedii będzie teraz analizowany, aby ustalić motywy i przebieg dramatycznego zdarzenia.

25-letni sprawca został zatrzymany przez policję z Komisariatu IV w Sosnowcu. Usłyszał zarzut zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za ten dramat grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledczy będą teraz szczegółowo wyjaśniać przebieg oraz motywy działania podejrzanego - przekazała w komunikacje Komenda Miejska Policji w Sosnowcu.

Ogromna tragedia dla rodziny ofiary i sprawcy z Sosnowca

Rodzina i bliscy są pogrążeni w żałobie. Sosnowiec, który na co dzień znał tę rodzinę, teraz wstrząśnięty patrzy na dramat, który wydarzył się w ciszy i intymności domowego życia. Policja podkreśla, że śledztwo będzie prowadzone wnikliwie, a każdy szczegół tej makabrycznej zbrodni zostanie dokładnie sprawdzony.

To wydarzenie nie pozostawia nikogo obojętnym – dramat rodziny, bezsilność sąsiadów i społeczny szok pokazują, jak cienka jest granica między normalnością a tragedią.

