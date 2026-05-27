Alarm po pożarze cynkowni w Wielkopolsce. „Nie zbliżajcie się do rzeki!”

Wojciech Kulig
2026-05-27 20:56

Mieszkańcy Obornik i okolic otrzymali alert RCB. To skutek potężnego pożaru cynkowni, z której niebezpieczne substancje mogły przedostać się do Warty. Trwa walka ze skutkami żywiołu.

Przez wiele godzin strażacy walczyli z potężnym pożarem, który wybuchł na terenie zakładu chemicznego w Obornikach w Wielkopolsce. Ogień strawił nowoczesną cynkownię, w której znajdowały się niebezpieczne substancje, w tym kwasy. Sytuacja jest już opanowana, ale pojawiło się kolejne zagrożenie.

Alert RCB i ryzyko skażenia Warty

W związku z pożarem i potencjalnym zagrożeniem dla środowiska, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców specjalny alert. Pojawiły się obawy, że zanieczyszczenia z palącego się budynku mogły przedostać się do Warty. W komunikacie zaapelowano do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki. Jak tłumaczy Radiu ESKA Martin Halasz z wielkopolskiej straży pożarnej, część wody użytej do gaszenia mogła wsiąknąć w glebę.

- Część z tej wody pożarowej niestety wchłania się do gleby. Tutaj będzie potem praca polegająca na neutralizacji tego ewentualnego zagrożenia i oczywiście ograniczeniu jakichkolwiek skutków skażenia. Na miejscu pracują przedstawiciele WIOŚ, Wód Polskich, więc jesteśmy z nimi w kontakcie

- przekazuje rzecznik. 

Gigantyczna akcja gaśnicza

Walka z ogniem była niezwykle trudna i wymagała zaangażowania ogromnych sił. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało około 60 zastępów straży pożarnej. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, działania były prowadzone na szeroką skalę.

- Działania gaśnicze w Obornikach wciąż trwają. Na miejscu pracuje obecnie 46 zastępów PSP i OSP, ponad 100 strażaków z powiatu obornickiego i sąsiednich powiatów. Spaliła się hala produkcyjna, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkownii galwanicznej. Na miejscu zdarzenia powołano sztab Działaniami ratowniczymi na poziomie strategicznym kieruje st. bryg. Tomasz Wiśniewski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

- przekazano w najnowszym komunikacie KW PSP w Poznaniu. 

Utrudnienia w regionie

Strażakom udało się opanować ogień, dzięki czemu nie rozprzestrzenił się on na sąsiednie budynki. Akcja gaśnicza i potencjalne skażenie rzeki spowodowały jednak utrudnienia w regionie. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto wszystkie przeprawy wodne na odcinku Warty od Obornik do Wronek. Służby na bieżąco monitorują sytuację.

