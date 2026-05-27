"Ebola nie istnieje". Teoria o wirusie krąży po sieci!

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-05-27 18:47

Nie ma żadnej epidemii Eboli, to wszystko spisek - głosi teoria, która krąży po mediach społecznościowych. Część osób uważa, że to prawda, co pogłębia chaos w Afryce. Już wcześniej dochodziło tam do ataków na szpitale, choć raczej z powodu protestów wywołanych brakiem tradycyjnych pogrzebów ofiar choroby. Według ONZ także nowa teoria o zarazie powoduje kolejne podpalenia placówek.

Od kilku tygodni Demokratyczna Republika Konga walczy z nową falą zakażeń wirusem Ebola - podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Do tej pory według danych WHO zmarły co najmniej 234 osoby w DRK i jedna osoba w sąsiedniej Ugandzie. Potwierdzono już ponad tysiąc przypadków zakażeń i podejrzeń choroby. WHO uznało sytuację za międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Organizacja podkreśla jednak, że ryzyko globalnej epidemii nadal jest niskie. Tymczasem w internecie zaczęły pojawiać się rozmaite teorie na temat zarazy. Część wpisów głosi, że ebola została wymyślona, a choroba w rzeczywistości nie istnieje. Inni twierdzą, że wirus został celowo „wypuszczony” przez naukowców lub rządy.

Inni twierdzą, że Ebola jest, ale można ją wyleczyć witaminami i suplementami

ONZ twierdzi, że właśnie takie wpisy doprowadziły do ataków na lekarzy i szpitale. We wschodniej części Konga podpalono dwie placówki zajmujące się leczeniem chorych na ebolę. Według WHO mieszkańcy coraz częściej nie ufają lekarzom i służbom sanitarnym. Część osób uważa, że epidemia jest wymyślona po to, by zarabiać pieniądze albo kontrolować społeczeństwo. – Kampanie dezinformacyjne w mediach społecznościowych znacznie utrudniają dotarcie do chorych – powiedziała cytowana przez ONZ Maria Belizaire z WHO Africa. Inne teorie głoszą, że przed Ebolą można się uchronić biorąc suplementy i witaminy. Tymczasem WHO i amerykańskie CDC podają, że obecnie nie istnieje prosty lek na szczep Bundibugyo, który odpowiada za obecną epidemię. Nie ma też gotowej szczepionki. Leczenie polega głównie na opiece szpitalnej i łagodzeniu objawów.

