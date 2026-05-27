Gwiazda "Emily w Paryżu" nie żyje. Aktor zmagał się z ciężką chorobą

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-27 18:02

W wieku 69 lat odszedł Pierre Deny, francuski aktor znany z popularnego serialu "Emily w Paryżu". Artysta zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). O jego śmierci poinformowali najbliżsi. Przez lata grał we francuskim teatrze i występował w telewizji, a użytkownicy platformy Netflix kojarzą go głównie z roli Louisa de Léon, właściciela luksusowej marki JVMA.

Gwiazda Emily w Paryżu nie żyje! Napłynęły tragiczne wieści

i

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Aktor Pierre Deny z serialu "Emily w Paryżu" nie żyje. Powodem śmierci było stwardnienie zanikowe boczne

Odtwórca roli Louisa de Léon zmarł w miniony poniedziałek na stwardnienie zanikowe boczne. Smutną wiadomość za pośrednictwem agencji AFP przekazały córki 69-letniego artysty. Jak poinformowali najbliżsi w opublikowanym oświadczeniu: „Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Pierre’a Deny’ego po nagłym i ciężkim przebiegu ALS”. W rodzimej Francji aktor przez lata budował swoją pozycję w świecie teatru, kina i telewizji. Globalną popularność zapewnił mu jednak dopiero udział w hitowej produkcji platformy Netflix. W trzeciej i czwartej odsłonie "Emily w Paryżu" wcielił się w postać prezesa prestiżowej korporacji JVMA, a zarazem ojca Nicholasa de Léon, którego na ekranie zagrał Paul Forman.

Wkrótce po ogłoszeniu informacji o śmierci do mediów społecznościowych zaczęły spływać kondolencje. Piosenkarka i aktorka Sylvie Vartan wspomniała artystę jako osobę niezwykle wrażliwą, życzliwą oraz obdarzoną świetnym poczuciem humoru. Z kolei aktorka Luce Mouchel podzieliła się swoimi wspomnieniami z planu francuskiej telenoweli "Demain nous appartient". Pierre Deny wystąpił w ponad pięciuset odcinkach tej popularnej produkcji, gdzie przez lata wspólnie pracowali.

Sonda
Czekasz na kolejne przygody Emily w Paryżu?

Czym jest choroba ALS, na którą zmarł Pierre Deny?

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to ciężka choroba neurologiczna, która nieodwracalnie uszkadza komórki nerwowe odpowiedzialne za pracę mięśni. Wraz z upływem czasu pacjenci stają się coraz bardziej sparaliżowani. Współczesna medycyna nie zna teraz żadnego skutecznego lekarstwa na tę chorobę. Zmiany w organizmie mogą postępować w bardzo różnym tempie. Początkowe sygnały alarmowe zazwyczaj obejmują drżenie mięśni i osłabienie kończyn, do których z czasem dołączają kłopoty z połykaniem lub mówieniem. Lekarze wciąż nie potrafią jednoznacznie wskazać przyczyn rozwoju tej choroby. Chociaż w niektórych sytuacjach czynnikiem decydującym są predyspozycje genetyczne, zdecydowana większość diagnoz pojawia się bez żadnego uchwytnego powodu, a największe prawdopodobieństwo zachorowania przypada na osoby między 60. a 85. rokiem życia.

"Emily w Paryżu" powraca. Sprawdź, jak dobrze znasz ten kultowy już serial Netlfixa
Pytanie 1 z 10
Jak ma na nazwisko Emily?
"Emily w Paryżu": gwiazdy serialu o wycieczce do Krakowa, nowej piosence Mindy i przyszłości serialu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SERIALE
NETFLIX