Ogromny pożar w Wielkopolsce. Strażacy wydali pilny apel do mieszkańców

Aktualizacja, godz. 16:10

Trwa walka z ogniem w Obornikach. Jak informują strażacy, płonie hala na terenie zakładu produkcyjnego o powierzchni około 5 tysięcy metrów kwadratowych. Na miejscu działania prowadzi już ponad 50 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym jednostki z okolicznych powiatów. W związku z ogromnym zadymieniem i zagrożeniem, do mieszkańców został wysłany Alert RCB z prośbą o pozostanie w domach.

Aktualizacja, godz. 15:33

- W związku z pożarem hali produkcyjnej w Obornikach, na wniosek Karolina Fabiś-Szulc - Wicewojewoda Wielkopolska, do osób przebywających na terenie powiatu obornickiego i powiatu poznańskiego został wysłany alert RCB przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.Z uwagi na silne zadymienie apelujemy, aby nie otwierać okien, nie zbliżać się do miejsca pożaru oraz stosować się do poleceń służb - apeluje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

W środowe popołudnie w Obornikach doszło do poważnego pożaru, który wywołał ogromne zadymienie widoczne z dużej odległości. Ogień pojawił się w rejonie ulicy Kowanowskiej. Na miejsce skierowano liczne siły straży pożarnej.

Strażacy apelują do mieszkańców

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu opublikowała pilny komunikat do mieszkańców okolicy. Służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie przebywania na zewnątrz.

"Duży pożar w Obornikach, na ul. Kowanowskiej. Apelujemy do mieszkańców o zamknięcie okien w związku z dużym zadymieniem. Prośba o nie zbliżanie się do miejsca pożaru. Na miejsce zadysponowanych jest ok. 40 zastępów PSP I OSP, także z sąsiednich powiatów."

- przekazano w komunikacie KW PSP w Poznaniu.

Według informacji przekazanych przez straż pożarną, w działania zaangażowano zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z kilku okolicznych powiatów.

Jak informują lokalne media, pożar wybuchł po godzinie 14:00. Nad miejscem zdarzenia szybko pojawiły się ogromne kłęby czarnego dymu, które można było zauważyć nawet z dalszych części regionu.

Na razie nie podano informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach pojawienia się ognia. Akcja gaśnicza nadal trwa. Według pierwszych ustaleń, jak podaje TVP3 Poznań pożar może dotyczyć hali produkcyjnej cynkowni znajdującej się przy ul. Kowanowskiej.