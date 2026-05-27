Marta Nawrocka przyćmiła pierwszą damę Szwajcarii! Masełkowy total look to hit

Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną odbywają dwudniową wizytę w Szwajcarii, gdzie zostali przyjęci przez Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej, Guya Parmelina.

Główny nacisk na współpracę gospodarczą i naukową: Kluczowymi tematami rozmów są aspekty gospodarcze (spotkania z biznesem) oraz współpraca naukowa (wizyta na Politechnice w Lozannie), z naciskiem na wzorowanie się na szwajcarskich modelach finansowania badań.

Prezydencka para z Polski została uroczyście przyjęta przez Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej, Guya Parmelina, oraz jego Małżonkę, Caroline Parmelin. Po oficjalnym powitaniu, Prezydent Nawrocki wraz z żoną złożyli pamiątkowe wpisy w Księdze Gości Rady Federalnej, symbolicznie inaugurując swoją obecność w Szwajcarii. Program dwudniowej wizyty jest intensywny i koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Wśród zaplanowanych punktów znajdują się rozmowy plenarne, którym przewodniczyć będą prezydent Polski i prezydent Szwajcarii. Szczególny nacisk położony zostanie na aspekty gospodarcze, które, jak zapowiedziano, zdominują dyskusje zarówno w Bernie, jak i Lozannie. Oprócz spotkań z Członkami Szwajcarskiej Rady Federalnej, przewidziano również spotkanie z przedstawicielami mediów.

Przed rozpoczęciem wizyty, minister Marcin Przydacz podkreślał strategiczne znaczenie Szwajcarii dla Polski. Stwierdził, że jest to jeden z naszych najważniejszych partnerów handlowych i politycznych w Europie. W agendzie wizyty znaczące miejsce zajmuje współpraca gospodarcza. Planowane są spotkania Prezydenta RP oraz Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej z przedstawicielami sektora biznesowego.

- Pan prezydent postrzega ten obszar także jako element promocji polskich interesów gospodarczej, realizowanej dyplomacji gospodarczej - powiedział, dodając, że delegacji towarzyszą przedstawiciele polskich przedsiębiorców.

Kolejnym istotnym punktem będzie współpraca naukowa. Karol Nawrocki odwiedzi Politechnikę w Lozannie, gdzie tematem rozmów będzie finansowanie i rozwój badań. Marcin Przydacz zaznaczył, że Szwajcaria jest wzorem w tej dziedzinie, przeznaczając znaczne środki na naukę.

- Pan prezydent, jako człowiek wywodzący się ze świata nauki, jest zdecydowanym zwolennikiem wzrostu nakładów na ten sektor - powiedział. - Z pewnością dobrze byłoby dla polskiej nauki, abyśmy w tym obszarze wzorowali się na Szwajcarii - dodał.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Warto zwrócić uwagę na stylizację Marty Nawrockiej, która przyćmiła swoją szwajcarską odpowiedniczkę! Polska pierwsza dama postawiła na zwiewną spódnicę za kolana i dwurzędową marynarkę, a do tego szpilki w pasującym kolorze. Prawdziwymi hitem jest kolor ubrania czyli masełkowa żółć. To absolutnie najbardziej modny odcień w tym sezonie! Jest znacznie bardziej subtelna i łatwiejsza w stylizacji niż neonowa żółć. Ponadto to doskonale komponuje się z bielą, jeansem, szarościami, a także z kontrastującym błękitem. Masełkowy total look, jak w przypadku Marty Nawrockiej, to strzał w dziesiątkę.

Z kolei pierwsza dama Szwajcarii postawiła na biała spódnicę, białą bluzkę z poprzecznym paskiem na dole i luźną marynarkę w ciemnym kolorze. Do tego dobrała baleriny. Choć także wyglądała bardzo elegancko i poważnie, to Marta Nawrocka zdecydowanie skradła spojrzenia!

