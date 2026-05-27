Marta Nawrocka w stroju jak księżniczka z bajki! Obok niej Karina Bosak jak dama z lat 50.

W Belwederze odbyło się spotkanie dedykowane matkom wychowującym troje lub więcej dzieci, zorganizowane z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP, Marty Nawrockiej.

Wydarzenie miało na celu dialog na temat wyzwań i radości związanych z macierzyństwem w dużych rodzinach oraz wymianę doświadczeń.

Uwagę zwracały stylizacje Marty Nawrockiej i Kariny Bosak, które postawiły na zupełnie różne style.

W Belwederze odbyło się spotkanie poświęcone rodzinom wielodzietnym, zorganizowane z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP, Marty Nawrockiej. Wydarzenie zgromadziło matki wychowujące troje lub więcej dzieci, stanowiąc platformę do dialogu na temat wyzwań i radości związanych z macierzyństwem w dużych rodzinach.

Z inicjatywy Marty Nawrockiej w Belwederze odbyło się spotkanie dedykowane rodzinom wielodzietnym. Na zaproszenie pierwszej damy do prezydenckiej rezydencji przybyły matki, które na co dzień wychowują troje lub więcej potomków. Celem spotkania była rozmowa o specyfice życia w dużej rodzinie oraz wymiana doświadczeń.

Podczas swojego wystąpienia, Pierwsza Dama wyraziła głębokie zrozumienie dla specyfiki i złożoności macierzyństwa. Zaznaczyła, że jest to rola niosąca ze sobą zarówno znaczące wyzwania, jak i niezmierzone pokłady radości.

- Macierzyństwo to codziennie odkrywanie siebie i miłości, dotąd nieznanej. Dla mnie osobiście najważniejsza rola mojego życia - mówiła.

Stylizacje Marty Nawrockiej i Kariny Bosak

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała stylizację, która przywodzi na myśl księżniczkę z bajki Disneya! Pierwsza dama postawiła na sukienkę za kolana w kształcie litery A, która pięknie podkreśliła talię i nadała całości lekkiego charakteru. Do tego ozdobą był bufiaste rękawy, a całość miała błękitny kolor. Żona Karola Nawrockiego dobrała do tego beżowe szpilki, a włosy spięła w kok. To niemal współczesna, elegancja wersja sukni balowej Kopciuszka!

Na uwagę zasługuje także posłanka Karina Bosak, która była obecna na wydarzeniu. Pojawiła się ze swoim najmłodszym dzieckiem, synkiem Stefanem, którego czule trzymała na rękach. Żona wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka wybrała zupełnie inny styl, który kojarzył się z damą z lat 50. Wybrała sukienkę z dopasowaną góra z wyraźnie zaznaczoną talią oraz rozkloszowany dół sięgający okolic kolan to, do tego duża, trójwymiarowa broszka w kształcie kwiatu i klasyczne perłowe kolczyki oraz eleganckie, proste szpilki. To niemal wszystkie elementy charakterystyczne dla wytwornych pań z dawnych czasów!

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką i Karinę Bosak w Dniu Matki:

12

Sonda Jak oceniasz Martę Nawrocką w roli pierwszej damy? Bardzo dobrze, jest idealna! Źle, nie pasuje