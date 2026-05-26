Tak wyglądała Marta Nawrocka jako malutka dziewczynka. Pokazała urocze zdjęcie z mamą

Marta Nawrocka w Dniu Matki pokazała w sieci swoje nieznane zdjęcie z dzieciństwa. Biało-czarna fotografia przedstawia malutką Martę siedzącą u mamy na kolanach. Widać, że przyszła pierwsza dama już jako dziecko była bardzo radosna, pogodna i miała uroczy uśmiech. Jej mama była blondynką i od razu da się poznać, że żona Karola Nawrockiego odziedziczyła urodę po mamie.

i Autor: Instagram/Marta Nawrocka/ Instagram

Gdy w zeszłym roku odbywały się uroczystości związane z zaprzysiężeniem prezydneta, to rodzice Marty Nawrockiej także byli obecni. Można ich było zobaczyć w czasie ceremonii na Zamku Królewskim, gdy prezydent Nawrocki objął przewodnictwo w kapitułach Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski - dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent z tytułu wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu. Teściowie prezydenta, czyli państwo Smoleniowie, podobnie, jak inni zgromadzeni, gratulowali zięciowi i składali mu życzenia.

i Autor: Wojciech Olkusnik/ East News

SŁUŻBY U NAWROCKIEGO, REFERENDUM W KRAKOWIE I KŁÓTNIE W RZĄDZIE! | Miziołek & Olczyk

W Dniu Matki pierwsza dama wraz z prezydentem złożyli też życzenia wszystkim matkom: - Szanowne Panie, Kochane Mamy, serdecznie pozdrawiamy Panie i z okazji dzisiejszego święta życzymy poczucia spełnienia oraz nieustającej satysfakcji – z roli matki, z życia prywatnego i zawodowego, z realizacji wszelkich zamierzeń, ambicji i planów. Z serca dziękujemy za podejmowany każdego dnia trud macierzyństwa. Nie byłoby nas tutaj, a na pewno nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie Mam, które poprzez codzienne wypełnianie tego pięknego powołania budują szczęście swoje i swoich rodzin. Czas spędzony z dziećmi, troska o ich rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy, każdy gest miłości mają ogromne znaczenie – dla nich, ale i dla przyszłości Polski, którą wzrastające teraz pokolenia będą tworzyć - przekazała para prezydencka.

Jak dodali są wdzięczni wszystkim mamom za wytrwałość w opiece nad dziećmi i za ich wychowywanie. Nie pominęli także, że kobiety mają umiejętność łączenia spraw domowych z zadaniami zawodowymi. - Życzymy, by Mamy dostrzegały głęboki sens podejmowanych przez siebie działań i zawsze mogły liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony najbliższych. Niech życie Mam będzie bogate w te najcenniejsze dobra – spokój i czas. Sami doskonale wiemy, jak bardzo ich potrzeba w każdej rodzinie. Oby dni w kalendarzu nie przesuwały się za szybko, a wskazówki zegarków zwolniły na tyle, na ile to możliwe. Życzymy Paniom wielu wspaniałych chwil z bliskimi, ale również czasu dla siebie – naprawdę wolnego, bez obowiązków i codziennego pośpiechu - dodali.

29