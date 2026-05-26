Dawno nie widzieliśmy Małgorzaty Tusk, a tu taka niespodzianka! Pokazała się jak prawdziwa modelka

Kasia Tusk prowadzi własną markę odzieżową, która promuje wysoką jakość, staranne krawiectwo i polskie pochodzenie produktów.

Na profilu marki na Instagramie, 26 maja, niespodziewanie pojawiło się nagranie, na którym kolekcje prezentuje Małgorzata Tusk, matka Kasi Tusk, w różnych stylizacjach.

Udział Małgorzaty Tusk w kampanii miał osobisty i radosny charakter, z udziałem rodziny, a Kasia Tusk podkreśliła inspirujący wpływ matki na jej styl, co mogło być formą obchodów Dnia Matki.

Kasia Tusk od lat jest aktywna w sferze mediów cyfrowych, prowadząc bloga poświęconego stylowi życia oraz rozwijając własną markę odzieżową. Jej firma modowa konsekwentnie podkreśla swoje zaangażowanie w produkcję wysokiej jakości ubrań, charakteryzujących się starannym krawiectwem i ponadczasowym wzornictwem. Jak podkreślają przedstawiciele marki: "Największą wartością naszych projektów jest jakość, starannie wyselekcjonowane materiały i metka Made in Poland. Naturalne piękno najlepiej podkreślają dopracowane, funkcjonalne i proste kroje."

Małgorzata Tusk jak modelka

Dotychczas to Kasia Tusk, jako założycielka i twarz marki, często prezentowała kolekcje swojej firmy, zyskując szerokie grono obserwatorów i klientów. Niespodziewana zmiana nastąpiła 26 maja, kiedy to na profilu marki na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym stylizacje prezentowała Małgorzata Tusk. Widzimy ją w obszernym szarym swetrze, białych spodniach z szerokimi nogawkami i okularach przeciwsłonecznych oraz w czarnej koszuli, długiej spódnicy w biało-czarne wzory i czarnych kozakach.

W kolejnym ujęciu towarzyszy jej psiak Kasi Tusk, a żona premiera ma wąską czarna sukienkę do ziemi z białym swetrem zarzuconym na ramiona, a do tego baleriny. Przedostatnia stylizacja to beżowy płaszczyk i czarne spodnie z szerokimi nogawkami. Tym razem w kadrze pojawiły się jej wnuczki, które z radością rzuciły się w ramiona babci. Na końcu widzimy Małgorzatę Tusk w czarnym swetrze i białych spodniach, a Kasia Tusk już czeka z ogromnym bukietem.

Sama Kasia Tusk odniosła się do obecności swojej matki w kampanii, zamieszczając pod postem osobisty komentarz, który nawiązywał do inspiracji i wpływu matki na kształtowanie stylu.

- Nim odnajdziemy swój styl, najpierw kradniemy Jej - napisała.

Widać, że ten krótki pokaz mody sprawił wiele radości matce i córce. Uśmiech nie schodził z ich twarzy! To dopiero świetny sposób, na obchodzenie Dnia Matki.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Małgorzata Tusk:

18

Sonda Najlepszy prezent na Dzień Matki to: Kwiaty Kosmetyki Słodycze Czas wspólnie spędzony Voucher