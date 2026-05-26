Gigantyczny hotel powstaje w pierwszej linii brzegowej

Nowy obiekt - hotel Mearl - budowany jest przy ulicy Sułkowskiego, praktycznie tuż przy samej plaży. Inwestycja zajęła teren dawnego ośrodka wypoczynkowego Proton i już dziś wyraźnie dominuje nad okoliczną zabudową hotelową. Lokalizacja nie jest przypadkowa - to jedna z najbardziej prestiżowych części nadmorskiego Kołobrzegu.

Według dostępnych informacji hotel zaoferuje 369 pokoi, w tym apartamenty o podwyższonym standardzie. Inwestorzy stawiają nie tylko na wypoczynek rodzinny, ale również segment premium i klientów biznesowych. Zdjęcia oraz wizualizacje obiketu znajdziecie w galerii poniżej.

Sky bar, luksusowe SPA i strefa VIP

Projekt wykracza daleko poza standardowy hotel nad morzem. W planach znalazły się między innymi dwie restauracje, lobby bar oraz sky bar z panoramicznym widokiem na Bałtyk. Goście mają otrzymać dostęp także do strefy VIP, sali kinowej, winiarni, klubu nocnego czy palarni cygar. Zapowiadane są także rozbudowane baseny, luksusowe sauny, gabinety zabiegowe oraz oferta usług sanatoryjnych i wellness. To właśnie ten segment ma wyróżniać inwestycję na tle konkurencji z Pomorza.

"Drugi Gołębiewski" w Kołobrzegu?

O powstającym obiekcie coraz częściej mówi się jako o "drugim Gołębiewskim" nad Bałtykiem. Porównania nie biorą się przypadkowo - chodzi przede wszystkim o ogromną skalę inwestycji, liczbę pokoi, rozbudowaną strefę wellness oraz szeroką ofertę atrakcji dostępnych na miejscu.

Podobnie jak w przypadku słynnych hoteli sieci Gołębiewski, nowy kompleks w Kołobrzegu ma działać nie tylko jako miejsce noclegowe, ale niemal samowystarczalny resort oferujący restauracje, strefy rozrywki, SPA, przestrzenie konferencyjne i atrakcje premium dla rodzin oraz klientów biznesowych.

"I po co? Skoro już jest Gołębiewski w Pobierowie"

W sieci nie brakuje sceptycznych komentarzy dotyczących całej inwestycji. Część internautów zastanawia się, czy nad Bałtykiem potrzebny jest kolejny hotelowy gigant, skoro podobny obiekt powstaje już w Pobierowie.

I po co? Skoro już jest Gołębiewski w Pobierowie - napisał jeden z internautów na Facebooku.

Dyskusje w sieci dotyczą też krótkiego sezonu, nieprzewidywalnej aury i rosnących cen wypoczynku nad polskim morzem.

Ale pogody nad Bałtykiem nie zmieni nawet hotel za tysiąc milionów - napisał inny użytkownik na Facebooku.

Z drugiej jednak strony, nowoczesne resorty premium coraz częściej żyją nie tylko latem, ale także dzięki strefom SPA, basenom, konferencjom i weekendowym pobytom poza sezonem.

Hotel Mearl Kołobrzeg. Kiedy otwarcie?

Prace budowlane są już mocno zaawansowane. Według aktualnych zapowiedzi otwarcie obiektu planowane jest na 2027 rok. Niestety nie wiadomo jeszcze dokładnie czy data otwarcie przypadnie na wakacje czy być może na początek jesieni. Pewne jest jednak, że Kołobrzeg szykuje się na hotelowego giganta, który może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów nad polskim morzem.

