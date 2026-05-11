Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-11 18:40

Wraz z coraz lepszą pogodą nadmorskie kurorty ponownie zaczynają przyciągać turystów i spacerowiczów. Choć do rozpoczęcia wakacyjnego sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, w wielu popularnych miejscowościach widać już wyraźnie większy ruch. Nie wszędzie jednak pojawiły się tłumy - podczas gdy jedne miejsca stopniowo się zapełniają, inne wciąż czekają na prawdziwe ożywienie.

Kołobrzeg
Kołobrzeg Kołobrzeg Kołobrzeg Kołobrzeg
Galeria zdjęć 44

Spokojny weekend pod sanatorium w Kołobrzegu

W drugi weekend maja miałam okazję udać się do Kołobrzegu. Nadmorski kurort od lat cieszy się popularnością wśród turystów, lecz największe tłumy jeszcze nie dotarły do miasta. Obecnie w uzdrowisku widać zwiększoną liczbę odwiedzających, lecz nadal nie jest to tak duża ilość jak np. w szczycie sezonu. Mimo to problem ze znalezieniem miejsca parkingowego jest nawet teraz. Jeśli więc podróżujecie autem i nie chcecie krążyć po miejscowości, polecamy skorzystanie z płatnych parkingów. Jedno z takich miejsc znajduje się na ulicy Portowej 45. Za 1 godzinę postoju płacimy 5 lub 4 zł - taniej jest z aplikacją.

Polecany artykuł:

To imię otrzymywały dzieci o kręconych włosach. Nosi je ponad 2 tys. osób w Pol…

Pod uzdrowiskiem pustki

Podczas spacerowania po miasteczku udałam się w okolicę uzdrowiskową. Co ciekawe, spodziewałam się, że pod jednym z ośrodków uzdrowiskowych nie będzie miejsc na ławeczkach, lecz okazało się, że kuracjuszy wcale nie ma tak wielu. Przed budynkiem nie było większego ruchu, a alejki i miejsca w pobliżu sanatorium świeciły pustkami. Atmosfera bardziej przypominała spokojny okres poza sezonem niż początek turystycznego ożywienia nad morzem.

Zupełnie inaczej nad morzem

Inaczej sytuacja wyglądała jednak w nadmorskich częściach miasta. W okolicach plaży, molo i promenady pojawiło się znacznie więcej spacerowiczów oraz turystów korzystających ze słonecznej pogody. W popularnych punktach Kołobrzegu ruch był wyraźnie większy niż przy samych obiektach uzdrowiskowych. Na deptakach można było zauważyć rodziny z dziećmi, rowerzystów oraz osoby korzystające z licznych kawiarni i punktów gastronomicznych. W galerii zdjęć poniżej możecie zobaczyć, jak zmieniała się liczba turystów w zależności od lokalizacji. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kołobrzeg w maju [FOTORELACJA]

Kołobrzeg
Galeria zdjęć 44

Kołobrzeg perełką regionu

Kołobrzeg od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych nadmorskich kierunków wypoczynkowych w Polsce. Turyści mogą korzystać nie tylko z szerokiej plaży, ale również z rozbudowanej promenady pełnej kawiarni, restauracji i atrakcji dla rodzin z dziećmi.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także rejsy statkami wycieczkowymi, ścieżki rowerowe oraz nadmorskie tereny spacerowe. Oczywiście jednym z najważniejszych punktów w miejscowości jest molo. Obecnie, aby na nie wejść trzeba już zakupić bilet. Dokładny cennik znajdziecie na fotografii poniżej. 

Kołobrzeg

i

Autor: Anastazja Lisowska/ Archiwum prywatne
QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców!
Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Spodek, Katowice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOŁOBRZEG
SANATORIUM
LECZENIE W SANATORIUM