Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

Spokojny weekend pod sanatorium w Kołobrzegu

W drugi weekend maja miałam okazję udać się do Kołobrzegu. Nadmorski kurort od lat cieszy się popularnością wśród turystów, lecz największe tłumy jeszcze nie dotarły do miasta. Obecnie w uzdrowisku widać zwiększoną liczbę odwiedzających, lecz nadal nie jest to tak duża ilość jak np. w szczycie sezonu. Mimo to problem ze znalezieniem miejsca parkingowego jest nawet teraz. Jeśli więc podróżujecie autem i nie chcecie krążyć po miejscowości, polecamy skorzystanie z płatnych parkingów. Jedno z takich miejsc znajduje się na ulicy Portowej 45. Za 1 godzinę postoju płacimy 5 lub 4 zł - taniej jest z aplikacją.

Pod uzdrowiskiem pustki

Podczas spacerowania po miasteczku udałam się w okolicę uzdrowiskową. Co ciekawe, spodziewałam się, że pod jednym z ośrodków uzdrowiskowych nie będzie miejsc na ławeczkach, lecz okazało się, że kuracjuszy wcale nie ma tak wielu. Przed budynkiem nie było większego ruchu, a alejki i miejsca w pobliżu sanatorium świeciły pustkami. Atmosfera bardziej przypominała spokojny okres poza sezonem niż początek turystycznego ożywienia nad morzem.

Zupełnie inaczej nad morzem

Inaczej sytuacja wyglądała jednak w nadmorskich częściach miasta. W okolicach plaży, molo i promenady pojawiło się znacznie więcej spacerowiczów oraz turystów korzystających ze słonecznej pogody. W popularnych punktach Kołobrzegu ruch był wyraźnie większy niż przy samych obiektach uzdrowiskowych. Na deptakach można było zauważyć rodziny z dziećmi, rowerzystów oraz osoby korzystające z licznych kawiarni i punktów gastronomicznych. W galerii zdjęć poniżej możecie zobaczyć, jak zmieniała się liczba turystów w zależności od lokalizacji.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kołobrzeg w maju [FOTORELACJA]

44

Kołobrzeg perełką regionu

Kołobrzeg od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych nadmorskich kierunków wypoczynkowych w Polsce. Turyści mogą korzystać nie tylko z szerokiej plaży, ale również z rozbudowanej promenady pełnej kawiarni, restauracji i atrakcji dla rodzin z dziećmi.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także rejsy statkami wycieczkowymi, ścieżki rowerowe oraz nadmorskie tereny spacerowe. Oczywiście jednym z najważniejszych punktów w miejscowości jest molo. Obecnie, aby na nie wejść trzeba już zakupić bilet. Dokładny cennik znajdziecie na fotografii poniżej.

i Autor: Anastazja Lisowska/ Archiwum prywatne