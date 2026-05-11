Wakacje w Mielnie zrujnują portfel. Sprawdziliśmy ceny na lipiec i sierpień. Kwoty zwalają z nóg

Wakacje nad Bałtykiem 2026. Turyści tłumnie ruszą do Mielna

Wielkimi krokami zbliża się czas letniego wypoczynku, a nadmorskie miejscowości, w tym popularne Mielno, wkrótce znów zapełnią się wczasowiczami. Tradycyjnie, na ulicach tego kurortu pojawią się tłumy Polaków spragnionych relaksu nad rodzimym morzem. Niestety, w tym roku turyści muszą liczyć się z bardzo wysokimi kosztami. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony wszystko drożeje, z drugiej – niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że wiele osób rezygnuje z zagranicznych wyjazdów na rzecz spędzenia urlopu w kraju. Właściciele hoteli i apartamentów doskonale zdają sobie z tego sprawę i dyktują wyśrubowane ceny, zarabiając krocie na turystach.

Ile kosztują wakacje nad morzem? W sierpniu ceny w Mielnie drastycznie rosną

Zajrzeliśmy na popularny portal rezerwacyjny, aby sprawdzić, ile trzeba zapłacić za pobyt w Mielnie. Niestety, wyjazd dla rodziny z jednym dzieckiem wiąże się z gigantycznym wydatkiem. Wynajęcie apartamentu z aneksem kuchennym w pobliżu plaży w lipcu to koszt rzędu 800-850 zł za dobę. Sytuacja pogarsza się w sierpniu, kiedy to ceny szybują do góry, osiągając poziom od 1300 do nawet 2100 zł za jedną noc. Najdrożej jest w okolicach długiego weekendu, przypadającego na połowę miesiąca (13-16 sierpnia).

Niewiele lepiej jest w przypadku tradycyjnych hoteli. Ceny kształtują się na podobnym poziomie, chociaż w niektórych obiektach stawki za pobyt podczas sierpniowego długiego weekendu nie są jeszcze tak kosmiczne.

Jeśli marzą się wam wakacje nad polskim morzem, warto więc pomyśleć o rezerwacji z dużym wyprzedzeniem. Może to być sposób na zatrzymanie sporej kwoty w portfelu!

Ceny nad morzem przyprawiają o zawrót głowy. Dlaczego jest tak drogo?

Urlop nad Bałtykiem staje się coraz bardziej czymś ekskluzywnym. Turyści często przecierają oczy ze zdumienia, widząc ceny posiłków i noclegów. W sezonie letnim drożeje praktycznie wszystko – od zakwaterowania, przez wizyty w restauracjach, aż po parkingi i rozrywki dla najmłodszych.

Przedsiębiorcy prowadzący pensjonaty, hotele i lokale gastronomiczne usprawiedliwiają ten stan rzeczy rosnącymi kosztami utrzymania. Zwracają uwagę na wyższe rachunki za prąd, rosnące pensje dla pracowników sezonowych, a także drożyznę w hurtowniach spożywczych i wysokie czynsze za wynajem lokali. Nie bez znaczenia jest również ogromne zainteresowanie turystów w stosunkowo krótkim okresie letnim, kiedy to nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie.

