Rekrutacja marzeń, ale to phishing. Oszuści wykorzystują markę Apple

Jak informują analitycy firmy ESET, coraz więcej osób otrzymuje profesjonalnie przygotowaną wiadomość e-mail dotyczącą rzekomego procesu rekrutacyjnego w Apple. Mail napisany jest poprawnym, biznesowym językiem i zawiera szczegółowy opis stanowiska oraz informacje o kolejnych etapach naboru. Na pierwszy rzut oka nic nie budzi obaw. Nie ma podejrzanych linków, próśb o dane osobowe ani typowych błędów językowych, które często zdradzają internetowych oszustów.

Ta pierwsza wiadomość nie zawiera typowych "czerwonych flag", takich jak prośba o kliknięcie w nieznany link, czy podanie swoich danych. To świadoma taktyka cyberprzestępców, obliczona na uśpienie czujności odbiorcy i zwiększenie prawdopodobieństwa, że wejdzie on w interakcję z oszustami – mówił Kamil Sadkowski, analityk cyberbezpieczeństwa, ESET.

Pułapka pojawia się dopiero później

Cała "zabawa" zaczyna się dopiero później. Kolejny mail zawiera link do rzekomego systemu umawiania rozmów kwalifikacyjnych. Po kliknięciu użytkownik trafia na stronę przypominającą profesjonalny portal rekrutacyjny, łudząco podobny do tych używanych przez duże korporacje technologiczne.

Problem zaczyna się w chwili logowania. Niezależnie od tego, czy użytkownik wybierze logowanie przez adres e-mail czy Facebooka, trafia na fałszywy formularz, którego jedynym celem jest wyłudzenie danych dostępowych do konta społecznościowego.

Przejęte konto to nie tylko utrata profilu

Cyberprzestępcy wykorzystują przejęte profile do dalszych oszustw. Podszywając się pod właściciela konta, mogą kontaktować się z rodziną, znajomymi czy współpracownikami i wyłudzać pieniądze lub rozsyłać zainfekowane linki. Poniżej zamieszczamy screen, na którym można zobaczyć, jak wyglądał fałyszywy e-mail od oszustów.

i Autor: ESET/ Materiały prasowe

Czym jest phishing i jak się chronić?

Phishing to próba wyłudzenia danych poprzez podszywanie się pod zaufane firmy lub instytucje. Niestety nadal wielu Polaków nie ma pojęcia o tym, że takie sytuacje mają miejsce. Warto więc rozmawiać o tym nawet ze znajomymi i rodziną, aby o podobnych zdarzeniach wiedziała jak największa ilość osób.

Pamiętajmy, aby przede wszystkim zachować ostrożność wobec nieoczekiwanych ofert pracy, nawet jeśli pochodzą rzekomo od znanych firm. Przed kliknięciem w link warto dokładnie sprawdzić adres strony internetowej oraz upewnić się, że logowanie odbywa się w oficjalnym serwisie.

