Strażacy zdetronizowani. Polacy wybrali najbardziej poważany zawód w 2026 roku

Ranking SW Research na 2026 rok

Każdego roku zestawienie prestiżu w poszczególnych branżach obrazuje, kogo darzymy największym zaufaniem i szacunkiem. Od lat za przygotowanie analizy odpowiada SW Research, co daje badaczom możliwość śledzenia ewolucji w postrzeganiu wybranych grup zawodowych. Najnowsza edycja przyniosła w ścisłej czołówce subtelne, lecz niezwykle istotne przetasowania na najważniejszych miejscach.

Ratownicy medyczni wyprzedzili strażaków

To już szósta odsłona cyklicznego badania, w którym ankietowani wskazują swój stosunek do poszczególnych fachowców. Pomiar zrealizowano między 21 a 23 kwietnia 2026 roku z użyciem metody CAWI na grupie liczącej 1006 osób. Oceniano łącznie 56 profesji, z czego pięć stanowiło zupełnie nowe pozycje w kwestionariuszu.

Absolutnym wydarzeniem tegorocznej edycji jest awans ratowników medycznych, którzy z wynikiem 79,6 proc. pozytywnych głosów zepchnęli na drugie miejsce strażaków, dominujących nieprzerwanie od pięciu lat.

Walka o fotel lidera była niezwykle zacięta, ponieważ straż pożarna zgromadziła 78,8 proc. wskazań ankietowanych. Taki rezultat udowadnia, że polskie społeczeństwo wciąż darzy ogromnym sentymentem osoby niosące bezpośrednią pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia.

Pełne zestawienie 10 najbardziej szanowanych profesji

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo wciąż na szczycie

Najświeższe statystyki pracowni badawczej dobitnie potwierdzają, że hierarchia społecznego uznania pozostaje w Polsce wyjątkowo ugruntowana. Czołowe lokaty w rankingu konsekwentnie zajmują specjaliści związani z szeroko pojętą medycyną oraz zapewnianiem bezpieczeństwa, na których barkach spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za zdrowie innych ludzi.