Strażacy zdetronizowani. Polacy wybrali najbardziej poważany zawód w 2026 roku

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-08 6:59

Poznaliśmy najnowsze zestawienie profesji, które cieszą się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Agencja SW Research opublikowała wyniki badania, z których wynika, że po wielu latach na szczycie rankingu doszło do historycznej zmiany lidera. Obywatele wciąż najbardziej szanują osoby zajmujące się ratowaniem ludzkiego życia.

Ranking SW Research na 2026 rok

Każdego roku zestawienie prestiżu w poszczególnych branżach obrazuje, kogo darzymy największym zaufaniem i szacunkiem. Od lat za przygotowanie analizy odpowiada SW Research, co daje badaczom możliwość śledzenia ewolucji w postrzeganiu wybranych grup zawodowych. Najnowsza edycja przyniosła w ścisłej czołówce subtelne, lecz niezwykle istotne przetasowania na najważniejszych miejscach.

Ratownicy medyczni wyprzedzili strażaków

To już szósta odsłona cyklicznego badania, w którym ankietowani wskazują swój stosunek do poszczególnych fachowców. Pomiar zrealizowano między 21 a 23 kwietnia 2026 roku z użyciem metody CAWI na grupie liczącej 1006 osób. Oceniano łącznie 56 profesji, z czego pięć stanowiło zupełnie nowe pozycje w kwestionariuszu.

Absolutnym wydarzeniem tegorocznej edycji jest awans ratowników medycznych, którzy z wynikiem 79,6 proc. pozytywnych głosów zepchnęli na drugie miejsce strażaków, dominujących nieprzerwanie od pięciu lat.

Walka o fotel lidera była niezwykle zacięta, ponieważ straż pożarna zgromadziła 78,8 proc. wskazań ankietowanych. Taki rezultat udowadnia, że polskie społeczeństwo wciąż darzy ogromnym sentymentem osoby niosące bezpośrednią pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia.

Pełne zestawienie 10 najbardziej szanowanych profesji

Kompletne dane dotyczące czołowej dziesiątki najbardziej szanowanych specjalistów w naszym kraju zostały zaprezentowane w poniższej galerii zdjęć. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo wciąż na szczycie

Najświeższe statystyki pracowni badawczej dobitnie potwierdzają, że hierarchia społecznego uznania pozostaje w Polsce wyjątkowo ugruntowana. Czołowe lokaty w rankingu konsekwentnie zajmują specjaliści związani z szeroko pojętą medycyną oraz zapewnianiem bezpieczeństwa, na których barkach spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za zdrowie innych ludzi.

