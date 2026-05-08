Ranking prestiżu zawodów i specjalności 2026

Choć rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, społeczne postrzeganie wielu zawodów pozostaje zaskakująco stabilne. Najnowsze badanie prestiżu zawodów SW Research pokazuje, którym profesjom Polacy ufają najbardziej, a które budzą najmniejsze uznanie. W tegorocznym zestawieniu nie zabrakło kilku dużych zaskoczeń, szczególnie na końcu rankingu.

Influencer na samym dole rankingu prestiżu

Jeszcze kilka lat temu zawód influencera praktycznie nie istniał. Dziś dla wielu dzieci i nastolatków to jedno z największych marzeń zawodowych. Popularność w mediach społecznościowych, współprace reklamowe, darmowe wyjazdy i życie pokazywane w internecie sprawiają, że bycie influencerem wydaje się łatwą drogą do sukcesu i pieniędzy.

Tym większe zaskoczenie przynoszą wyniki najnowszego badania "Ranking prestiżu zawodów i specjalności 2026" przygotowanego przez SW Research. Okazuje się, że influencerzy znaleźli się tam na samym końcu zestawienia najbardziej poważanych zawodów w Polsce.

Polacy nie darzą influencerów zaufaniem

Z badania wynika, że influencerów poważa zaledwie 14,7 proc. respondentów. To najgorszy wynik spośród wszystkich zawodów uwzględnionych w rankingu. Tuż za nimi znaleźli się youtuberzy z wynikiem 16,2 proc.

To pokazuje wyraźny rozdźwięk między tym, jak młodzi ludzie postrzegają internetową karierę, a tym, jak ocenia ją społeczeństwo. Dla wielu osób influencerzy kojarzą się przede wszystkim z reklamą, sztucznością i kreowaniem idealnego życia, które często niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Pełne zestawienie 10 najmniej poważanych zawodów w Polsce znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Ranking zawodów 2026. To najmniej poważane profesje

Kto cieszy się największym prestiżem?

Choć dół rankingu zdominowali influencerzy i politycy, na szczycie niezmiennie znajdują się zawody związane z ratowaniem życia, zdrowiem i bezpieczeństwem. Polacy najwyżej oceniają profesje, które kojarzą się z odpowiedzialnością i realną pomocą innym. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: To najbardziej poważane zawody w Polsce. Nowy ranking i nowy lider.