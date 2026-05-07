PILNE. Strzały w Raszynie! Kobieta zabita pod domem? Tragiczne doniesienia

Zofia Dąbrowska
2026-05-07 19:31

Tragiczne doniesienia z podwarszawskiego Raszyna! Z nieoficjalnych informacji wynika, że pod jednym z domów jednorodzinnych doszło tam do zabójstwa. Ofiarą ma być kobieta, a sprawcą mężczyzna, prawdopodobnie małżeństwo lub para. Okoliczności zbrodni miały być wyjątkowo dramatyczne. Policja potwierdza jedynie, że w Raszynie trwają czynności, a zdarzenie "ma charakter kryminalny". Czekamy na dalsze informacje. Pojawiły się już pierwsze zdjęcia z miejsca tragedii.

Strzelanina Raszyn
Dramatyczne nieoficjalne doniesienia z Raszyna, miasta położonego na południe od Warszawy! Jak dowiedział się nieoficjalnie "Super Express", w jednym z domów jednorodzinnych doszło do zabójstwa. Prawdopodobnie ofiarą śmiertelną jest kobieta, a sprawcą mężczyzna, z którym była związana prywatnie, mąż, były mąż lub partner. Do tragicznych zajść miało dość przy spokojnej dotąd ulicy Mokrej, znajdują się tam domy jednorodzinne. Policjanci na razie nie zdradzają dokładnych okoliczności zajścia, lecz przyznają, że w Raszynie trwają obecnie intensywne działania służb. "Potwierdzam, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu trwają czynności" - powiedziała "Super Expressowi" Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. podkom. Monika Orlik. 

Pojawiły się już pierwsze zdjęcia z miejsca tragedii. Widzimy na nich policyjny parawan rozstawiony pod jedną z posesji, co zdaje się wskazywać na to, że do zbrodni doszło przed wejściem do domu. Na ulicy są funkcjonariusze, według relacji mieszkańców na ulicy zaroiło się od służb, wezwano policjantów i pogotowie ratunkowe. Teren został odgrodzony policyjną taśmą. Brak informacji o zatrzymaniach.

Gdzie znajduje się Raszyn? Co to za miejscowość?

Raszyn to miejscowość pod Warszawą, w powiecie pruszkowskim, tuż przy granicy stolicy i w pobliżu lotniska Chopina. Miejscowość jest siedzibą gminy Raszyn, którą zamieszkuje obecnie ok. 24 tys. osób. 

