Julia Szeremeta spotka się z fanami w Warszawie. Zdradzi kulisy "paktu z diabłem" i walki z Lin Yu-ting

Dokładnie 11 maja o godzinie 18:00 miłośnicy sportu będą mogli zobaczyć utalentowaną pięściarkę na żywo. Wydarzenie zaplanowano w restauracji Olympic Sky, zlokalizowanej na szóstym piętrze Centrum Olimpijskiego przy ulicy Wybrzeże Gdańskie 4 w Warszawie. Dobra wiadomość dla kibiców jest taka, że udział w autorskim wydarzeniu nie wymaga zakupu biletów i każdy fan ma szansę wziąć w nim udział.

Książka „Julia Szeremeta. Polskie złoto". Sekrety walki z Lin Yu-ting i mordercze treningi

Głównym powodem przyjazdu wicemistrzyni jest oficjalna premiera książki zatytułowanej „Julia Szeremeta. Polskie złoto”, napisanej przez słynnego dziennikarza Andrzeja Kostyrę. Dzieło zadebiutowało na rynku 6 maja dzięki Wydawnictwu HARDE i szczegółowo odsłania nieznane dotąd kulisy dynamicznej kariery młodej zawodniczki, łącząc elementy pasjonującego reportażu i bokserskiej opowieści. Uczestnicy spotkania oraz czytelnicy dowiedzą się z publikacji wielu intrygujących faktów:

Jak wyglądała współpraca z trenerem Tomaszem Dylakiem, który potrafił utemperować charakter podopiecznej surowymi karami w postaci dwustu pompek dziennie.

Jak przebiegała życiowa wędrówka pięściarki – od sielskiego dzieciństwa w stadninie koni i łowienia ryb gołymi rękami w rodzinnym Bieniowie, aż po blask olimpijskich medali w Paryżu.

Z czego wynika jej nietuzinkowy sposób walki, przez który znawcy określają ją mianem "Usyka w spódnicy", a także jakie emocje towarzyszyły głośnemu finałowi z udziałem Lin Yu-ting.

W jaki sposób dwudziestolatka zdołała wyprzedzić Roberta Lewandowskiego w słynnym rankingu "Forbesa" oraz dlaczego konsekwentnie odrzuca gigantyczne pieniądze ze świata freak-fightów.

Andrzej Kostyra u boku Julii Szeremety. Plany na igrzyska w Los Angeles

Fani zgromadzeni na miejscu będą mieli szansę zapytać gwiazdę o jej przygotowania do walki o najwyższe trofeum podczas nadchodzących igrzysk w Los Angeles. Dodatkową atrakcją będzie obecność samego autora książki, Andrzeja Kostyry. To prawdziwa legenda dziennikarstwa sportowego, wieloletni twórca potęgi działu sportowego „Super Expressu” oraz wysłannik na osiem imprez olimpijskich, którego bokserski kanał „KOstyra SE” śledzi w sieci niemal 140 tysięcy widzów.

Warto zaznaczyć, że podczas trwania imprezy wszyscy chętni zyskają możliwość zakupu najnowszej publikacji wydawniczej w specjalnie obniżonej cenie, a dodatkowo zdobędą na miejscu osobisty autograf utalentowanej pięściarki. To doskonała okazja, aby na własnej skórze poczuć wyjątkowy entuzjazm zawodniczki, która na każdym kroku udowadnia, że rzeczy niemożliwe po prostu nie istnieją i swoimi sukcesami rozkochała w sobie całą Polskę.