Bezpieczeństwo rok po zabójstwie na UW. Uczelnia pokazuje, co zmieniło się na kampusie

Uniwersytet Warszawski intensywnie wzmacnia bezpieczeństwo swojej społeczności, wprowadzając nowe procedury i struktury.

Powołano Biuro ds. Bezpieczeństwa, wzmocniono uprawnienia Straży UW oraz podpisano porozumienie z Komendą Stołeczną Policji.

Wprowadzono także wsparcie psychologiczne i kampanię zdrowia psychicznego, ale co jeszcze czeka społeczność UW w kwestii bezpieczeństwa?

Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Co zmieniło się na kampusie?

Rok po tragicznych wydarzeniach na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego uczelnia podsumowuje działania, które zostały wprowadzone w zakresie bezpieczeństwa. Doświadczenie doprowadziło do poważnych zmian organizacyjnych, technicznych i proceduralnych.

- We wszystkich działaniach i inicjatywach Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszym miejscu zawsze stawiamy bezpieczeństwo członków naszej społeczności - mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Powstało Biuro ds. Bezpieczeństwa

Jedną z najważniejszych zmian było utworzenie Biura ds. Bezpieczeństwa. Jednostka została powołana na mocy zarządzenia rektora z 30 czerwca 2025 roku. Jej dyrektorem został Sławomir Obliński. Biuro odpowiada za koordynowanie działań związanych z bezpieczeństwem na uczelni - od ochrony fizycznej, przez zarządzanie kryzysowe, po kwestie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji.

- Biuro ds. Bezpieczeństwa zostało powołane, aby w sposób spójny i profesjonalny koordynować wszystkie działania związane z ochroną społeczności UW - wyjaśnia Robert Grey, kanclerz uczelni.

Strażnicy dostali nowe uprawnienia i sprzęt

W ostatnich miesiącach zmieniły się także zasady funkcjonowania Straży Uniwersytetu Warszawskiego. Wprowadzono nowy regulamin, który rozszerzył możliwości działania strażników w sytuacjach zagrożenia. Strażnicy otrzymali prawo do używania środków interwencyjnych, takich jak ręczne miotacze gazu, pałki teleskopowe czy kamery nasobne. Zakupiono również paralizatory oraz trzy elektryczne pojazdy, które mają umożliwić szybsze przemieszczanie się między budynkami i kampusami uczelni. Wprowadzono także specjalne procedury dotyczące postępowania w przypadku zdarzeń radiologicznych.

Telefon alarmowy i nowe systemy bezpieczeństwa

Od początku 2025 roku na Uniwersytecie Warszawskim działa specjalny telefon alarmowy oraz strona internetowa poświęcona bezpieczeństwu. Uczelnia uruchomiła również system umożliwiający wykorzystanie telefonu stacjonarnego jako przycisku alarmowego. Dzięki temu możliwe jest szybkie połączenie ze Strażą UW bez konieczności podnoszenia słuchawki. System przekazuje także lokalizację zgłoszenia i umożliwia odsłuch z miejsca alarmu.

Docelowo wszystkie budynki uczelni mają zostać objęte monitoringiem wizyjnym. Planowane jest także wprowadzenie depozytorów kluczy, które pozwolą kontrolować dostęp do pomieszczeń i szybciej reagować w sytuacjach zagrożenia.

Współpraca z policją i szkolenia

Uniwersytet Warszawski podpisał również porozumienie z Komendą Stołeczną Policji. Współpraca obejmuje m.in. szkolenia, wymianę informacji i działania związane z bezpieczeństwem na terenie uczelni. Na UW prowadzone są już specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych. Trwają również prace nad obowiązkowymi szkoleniami dla nowych studentów, doktorantów i pracowników. Uczelnia zapowiada, że programy szkoleniowe będą dostosowane do realiów funkcjonowania kampusu oraz aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Wsparcie psychologiczne po tragedii

Władze UW podkreślają, że ważnym elementem działań po tragedii było także rozszerzenie wsparcia psychologicznego dla społeczności akademickiej. Na uczelni działa Centrum Pomocy Psychologicznej, które oferuje bezpłatną i anonimową pomoc studentom, doktorantom oraz pracownikom. Od stycznia uruchomiono również Czat Zaufania UW - nową formę kontaktu przygotowaną z inicjatywy samorządu studentów. Jesienią 2025 roku ruszyła także kampania informacyjna „Twoja głowa - Twoja siła”, promująca dbanie o zdrowie psychiczne i zwracająca uwagę na znaczenie profilaktyki.

W czwartek społeczność akademicka uczciła również pamięć pani Małgorzaty Dynak. Na kampusie posadzono miłorząb - drzewo symbolizujące pamięć, nadzieję i siłę. Uroczystość miała charakter otwarty i zgromadziła studentów, pracowników oraz mieszkańców Warszawy. - Miniony rok był dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiego czasem trudnej refleksji, ale także impulsem do budowania jeszcze bardziej odpowiedzialnej i bezpiecznej wspólnoty - podkreśla Robert Grey.