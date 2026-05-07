PLL LOT wykonał kolejny strategiczny krok w rozwoju swojej siatki dalekodystansowej. 6 maja 2026 roku narodowy przewoźnik zainaugurował pierwsze bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa–San Francisco. Nowa trasa ma być realizowana do czterech razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 i stanowi ważny element rozbudowy obecności LOT-u na rynku amerykańskim.

San Francisco zostało szóstym miastem w Stanach Zjednoczonych obsługiwanym regularnie przez PLL LOT – obok Chicago, Nowego Jorku, Newarku, Miami i Los Angeles. Przewoźnik podkreśla, że rozwój połączeń transatlantyckich jest jednym z filarów strategii wzmacniania Warszawy jako głównego hubu przesiadkowego Europy Środkowo-Wschodniej.

Rejsy na trasie WAW–SFO będą wykonywane Boeingami 787 Dreamliner. Loty z Warszawy do San Francisco zaplanowano cztery razy w tygodniu – w czwartki i niedziele jako rejs LO35 oraz w środy i soboty jako LO37. Podróż potrwa około 11 godzin i 30 minut.

- Dzisiejsza inauguracja połączenia z Warszawy do San Francisco to nie tylko rozszerzenie naszej siatki połączeń, ale przede wszystkim inwestycja w kierunek, który łączy biznes, innowacje i globalne ambicje – podkreślił Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT.

Jak zaznaczył, nowe połączenie ma stworzyć przestrzeń do budowania partnerstw biznesowych i wzmacniania relacji gospodarczych między Polską a zachodnim wybrzeżem USA.

Znaczenie połączeń dalekodystansowych dla rozwoju linii lotniczych podkreśla również prezes PLL LOT Michał Fijoł. W rozmowie z Super Expressem zaznaczył, że transatlantycki lot to dla każdej linii perła w koronie.

- Nowe połączenie do San Francisco odpowiada zarówno na potrzeby pasażerów biznesowych, jak i turystycznych. To jeden z najważniejszych ośrodków technologicznych świata, a pobliska Dolina Krzemowa skupia globalne firmy oraz renomowane uczelnie, takie jak Stanford University czy University of California, Berkeley – podkreśla Michał Fijoł, prezes PLL LOT.

PLL LOT liczy również na zainteresowanie turystów. San Francisco od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast USA – z mostem Golden Gate, Fisherman’s Wharf czy Pier 39 jako najważniejszymi atrakcjami.

Uruchomienie nowego kierunku wpisuje się w szerszą strategię rozwoju połączeń dalekodystansowych narodowego przewoźnika. LOT konsekwentnie zwiększa liczbę rejsów do Ameryki Północnej, traktując rynek amerykański jako jeden z kluczowych obszarów dalszej ekspansji.

