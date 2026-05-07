Pożar w Czajkowie. Płonie potężny magazyn energii

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych w czwartek, 7 maja. Służby ratunkowe w Ostrzeszowie otrzymały zgłoszenie o pożarze, który wybuchł na terenie jednego z zakładów w miejscowości Czajków. Jak się okazało, ogniem zajął się potężny, ważący około 18 ton kontenerowy magazyn energii.

- W czwartek 7 maja 2026 roku po godz. 6:00 PSP do strażaków w Ostrzeszowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze akumulatorów dużej mocy o łącznej mocy 2 MW (ponad 107 tys. ogniw), znajdujących się w ok. 18 tonowym kontenerowym magazynie energii, na terenie miejscowości Czajków. Do zdarzenia w pierwszym rzucie zadysponowano 7 zastępów PSP i OSP. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar kontenera wypełnionego ogniwami akumulatorowymi

- poinformował asp. Martin Halasz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Trudna akcja gaśnicza i ewakuacja

Początkowe działania strażaków polegały na próbie opanowania sytuacji poprzez obsypywanie kontenera piaskiem i intensywne chłodzenie go wodą. Niestety, te metody okazały się niewystarczające.

- Pierwsze działania ratownicze polegały na obsypaniu kontenera piaskiem oraz intensywnym schładzaniu i bieżącym monitorowaniu temperatury. Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się. W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków

- relacjonuje asp. Halasz.

Skala pożaru jest ogromna. To jak 2000 hulajnóg

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu poinformowała, że liczba ogniw płonących w kontenerze odpowiada bateriom z ponad dwóch tysięcy hulajnóg elektrycznych.

- Skala pożaru kontenera z akumulatorami jest duża. W kontenerze znajduje się około 107,5 tysiąca ogniw akumulatorowych. Dla porównania - bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera około 40 ogniw. Oznacza to, że mamy do czynienia z odpowiednikiem ponad 2 tys. hulajnóg elektrycznych

- informuje Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

Na miejscu specjalistyczny sprzęt i 24 zastępy straży

Ze względu na rosnące zagrożenie i ciągły wzrost temperatury wewnątrz płonącego kontenera, na miejsce skierowano dodatkowe, specjalistyczne siły z całego województwa. Obecnie z żywiołem walczą 24 zastępy straży pożarnej.

- W działaniach wykorzystywane są m.in.: 2 cysterny z KM PSP Kalisz, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego, pojazd zabezpieczenia medycznego z Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, robot gaśniczy z JRG 6 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, kontener proszkowy z Komenda Miejska PSP w Koninie, samochód dowodzenia i łączności z KM PSP Kalisz, strażacy monitorują również sytuację przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi. Działania strażaków koncentrują się obecnie na ograniczeniu rozwoju pożaru, chłodzeniu kontenera oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom pracującym na miejscu zdarzenia

- dodaje asp. Martin Halasz.