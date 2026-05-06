To dlatego zginęła 13-letnia Wiktoria? Jej mama od razu podejrzewała Aleksandra. Szokujące ustalenia

Ewa Ruszkiewicz
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-05-06 14:50

Niemal rok po makabrycznym odkryciu ciała 13-letniej Wiktorii, funkcjonariusze odkryli, że dziewczyna nie odebrała sobie życia, lecz ktoś upozorował jej samobójstwo. W związku ze sprawą zatrzymano Aleksandra S., który w chwili przestępstwa miał zaledwie 14 lat. Z ustaleń reporterki "Super Expressu" wynika, że jedną z badanych hipotez jest zawód miłosny, a mama Wiktorii od początku podejrzewała Aleksandra o dokonanie potwornej zbrodni.

  • Ciało 13-letniej Wiktorii z gminy Lwówek (Wielkopolska) znaleziono w lesie w marcu 2025 roku, a śledztwo wykazało, że upozorowano jej samobójstwo.
  • W marcu 2026 roku zatrzymano 15-latka, który w chwili przestępstwa miał 14 lat i jest podejrzany o zabójstwo dziewczyny.
  • Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu (Wydział Rodzinny i Nieletnich), a podejrzany nastolatek trafił do schroniska dla nieletnich.

Nastolatek podejrzany o zabicie koleżanki. Miał upozorować samobójstwo

Zgłoszenie o zaginięciu Wiktorii, mieszkanki okolic Nowego Tomyśla, policjanci otrzymali na początku marca 2025 roku. Niestety, już następnego dnia funkcjonariusze odnaleźli ciało dziewczyny. Leżało w lesie. Początkowe oględziny sugerowały, że mogło to być samobójstwo. Jednak - jak podkreśla mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy KWP w Poznaniu - "temat wzbudzał podejrzenia śledczych".

Intensywne działania śledczych doprowadziły do przełomu w sprawie i zatrzymania podejrzanego. Szokujący jest wiek potencjalnego sprawcy. W chwili zaginięcia Wiktorii miał on zaledwie 14 lat i przez prawie rok pozostawał bezkarny, nie dając nic po sobie poznać.

- Zostały zdobyte materiały dowodowe, które okazały się kluczowe do wyjaśnienia śmierci dziewczynki. 24 marca 2026 roku został zatrzymany 15-latek, który jest podejrzany o tę zbrodnię. Ze względu na wiek zatrzymanego, całą sprawę przekazaliśmy wraz z prokuraturą do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Zajmuje się nią Wydział Rodzinny i Nieletnich – dodał oficer prasowy wielkopolskiej policji. 

To dlatego Wiktoria zginęła? Aleksander S. miał być w niej zakochany

Jak ustaliła reporterka "Super Expressu", jedna z hipotez wskazuje na motyw miłosny. Podejrzany miał być zakochany w Wiktorii, która jednak miała innego chłopaka. Matka Wiktorii od samego początku podejrzewała Aleksandra S. Nastolatkowie mieli ze sobą codzienny kontakt, ponieważ jeździli do szkoły tym samym autobusem.

Sprawa śmierci 13-latki z Wielkopolski pozostaje owiana tajemnicą. Ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy, śledczy odmawiają udzielania szczegółowych komentarzy na jej temat. Wiadomo, że zgodnie z decyzją sądu Aleksander S. trafił do schroniska dla nieletnich.

WIELKOPOLSKA POLICJA
ZABÓJSTWO