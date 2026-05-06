Szok w Wielkopolsce! 14-latek zabił młodszą koleżankę i upozorował tragedię?!

Wielkopolskie: Tragiczny finał poszukiwań 13-latki. Nowe fakty szokują

Zgłoszenie o zaginięciu 13-letniej mieszkanki z okolic Nowego Tomyśla policjanci otrzymali na początku marca 2025 roku. Niestety, już następnego dnia funkcjonariusze znaleźli ciało dziewczyny. Leżało w lesie. Teraz wiem, że mamy do czynienia ze sprawą, która szokuje na wielu płaszczyznach. - Na pierwszy rzut oka wiele wskazywało, że było to samobójstwo. Temat wzbudzał podejrzenia śledczych. Sprawę przejęli policjanci z KWP w Poznaniu. Śledztwo prowadził prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu - wyjaśnił reporterce "Super Expressu" mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy KWP w Poznaniu.

- Zostały zdobyte materiały dowodowe, które okazały się kluczowe do wyjaśnienia śmierci dziewczynki. 24 marca 2026 roku został zatrzymany 15-latek który jest podejrzany o tę zbrodnię. Ze względu na wiek zatrzymanego, całą sprawę przekazaliśmy wraz z prokuraturą do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Zajmuje się nią Wydział Rodzinny i Nieletnich - dodał oficer prasowy wielkopolskiej policji.

Rzecznicy policji i prokuratury zastrzegli, że ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o niej szczegółowo. Wiemy, że sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich, jako formę zastosowania tzw. środka zapobiegawczego. Nasza dziennikarka potwierdziła, że w momencie zabójstwa, podejrzany miał 14 lat. Do tematu wrócimy w "Super Expressie".

