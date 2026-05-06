Gigantyczna fala upałów sunie do Polski. Wiemy, którego dnia się zacznie. Żar będzie lać się z nieba, niczym w diabelskim kotle, a termometry wskażą ponad 30 st. Celsjusza. Jak się przygotować?

Po chwilowym ochłodzeniu, Polska przygotowuje się na falę upałów, z temperaturami przekraczającymi 30°C już w maju.

Synoptycy przewidują apogeum ciepła około 13 maja, szczególnie na południu i w centrum kraju.

Upały mogą negatywnie wpłynąć na meteopatów i osoby cierpiące na migreny, dlatego ważne jest odpowiednie nawodnienie i dbanie o zdrowie.

Nad Polskę sunie fala upałów. Potężny gorąc uderzy jeszcze w tym miesiącu

Początek maja w tym roku zrobił na złość synoptykom i mimo pierwszych, niezbyt pozytywnych prognoz, pogoda zaskoczyła ciepłem i słońcem. W najbliższych dniach oczekiwane jest ochłodzenia oraz opady deszczu i burze. W wielu rejonach Polski już pojawiły się zachmurzenia, a także pierwszy deszcz. W czwartek i piątek, 7 i maja temperatury spadną nawet do 13 stopni Celsjusza. Warto odnotować, że wiosna 2026 to potężna susza, z którą zmaga się większość kraju. W wielu rejonach pojawiają się pożary, a leśnicy apelują o rozwagę i ostrożność podczas spacerów. We wtorek, 5 maja potężny ogień wybuchł w okolicach miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Ogień objął nawet 250 hektarów lasów. Niestety podczas akcji gaśniczej zginał doświadczony pilot.

Prognozy pogody na kolejne tygodnie maja nie są zbyt optymistyczne. Po chwilowym ochłodzeniu znów zrobi się cieplej, a synoptycy wskazują, że do Polski przyjdą pierwsze w tym roku upały. Już w weekend, 9 i 10 maja temperatury wzrosną do około 20 stopni Celsjusza. Jak podaje portal twojapogoda.pl to będzie dopiero początek. Według europejskiego modelu pogodowego ECMWF już w poniedziałek rozpocznie się fala ciepła. 11 maja słupki termometrów wskażą od 24 do 28 stopni Celsjusza w całym kraju. W wielu rejonach będzie słonecznie, ale mogą wystąpić gwałtowne burze. Apogeum ciepła w maju 2026 ma przyjśc w środę, 13 maja. Wtedy synoptycy spodziewają się upałów, czyli temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatury mogą wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu i w centrum kraju. Warto podkreślić, że nada są to prognozy długoterminowe i podobnie, jak w przypadku majówki mogą okazać się one nietrafione.

Upały w Polsce. Kto jest najbardziej narażony?

Zmienna pogoda, jaką odnotowujemy w ostatnich dniach nie wpływa pozytywnie na nasz organizm. Cierpią meteopaci, migrenowcy, a nawet osoby z bólami reumatycznymi.

Wysoka temperatura prowadzi do odwodnienia organizmu, co z kolei może wywoływać skurcz naczyń krwionośnych w mózgu i nasilać ból migrenowy. Ponadto, intensywne słońce i oślepiające światło mogą być silnym wyzwalaczem migreny u osób wrażliwych na światło. Badania opublikowane w "Cephalalgia" (oficjalnym czasopiśmie International Headache Society) wskazują, że zarówno nagłe wzrosty, jak i spadki ciśnienia mogą być związane z częstszym występowaniem ataków migreny. Meteopatia, czyli nadwrażliwość na zmiany pogody, to zjawisko, które choć często bagatelizowane, dotyka znaczną część populacji. W czasie upałów meteopaci mogą odczuwać szereg nieprzyjemnych objawów, takich jak zmęczenie, rozdrażnienie, problemy z koncentracją, bóle głowy, a nawet nasilenie objawów depresyjnych.

Dbanie o siebie w czasie upałów to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim zdrowia. Kluczowe jest odpowiednie nawodnienie – pij regularnie wodę, nawet jeśli nie czujesz pragnienia. Unikaj słodzonych napojów i alkoholu, które mogą prowadzić do odwodnienia. Lekka dieta, bogata w owoce i warzywa, również wspiera organizm.

