Gdzie wyjechać na wakacje 2026? Już wiadomo, gdzie jest tanio i pięknie. Rodzinne wakacje na Bałkanach już od 2,3 tys. zł

Planujesz wakacje z dziećmi? Eksperci Travelist.pl przeanalizowali najpopularniejsze kierunki dla rodzin.

Chorwacja, Czarnogóra i Grecja kuszą atrakcyjnymi cenami i udogodnieniami dla rodzin.

Odkryj, gdzie spędzisz komfortowy urlop w szczycie sezonu, nie nadwyrężając domowego budżetu!

W związku z rosnącym zainteresowaniem letnimi wyjazdami planowanymi z wyprzedzeniem, eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl przyjrzeli się trzem popularnym kierunkom wakacyjnym wybieranym przez polskie rodziny. Sprawdzili, dlaczego są one atrakcyjne z perspektywy podróży z dzieckiem, które regiony cieszą się największym zainteresowaniem oraz jaki budżet warto zaplanować na komfortowy wypoczynek w szczycie sezonu. Analiza objęła hotele o standardzie minimum trzech gwiazdek, z uwzględnieniem śniadań lub pełnego wyżywienia dla dwóch osób dorosłych i jednego dziecka w wieku 10 lat.

Komfortowy wypoczynek w hotelu nie musi oznaczać wysokich cen w szczycie wakacji, o ile jesteśmy otwarci na różne regiony. Osoby podróżujące w rodzinnym gronie coraz częściej wybierają mniejsze miejscowości, które oferują dobre zaplecze hotelowe i wysoki standard wypoczynku, a jednocześnie pozostają bardziej przystępne cenowo

– wyjaśnia Karolina Deorocka, Category Manager International w Travelist.pl.

Rodzinne wakacje w Chorwacji klasyką gatunku

W północnej Dalmacji popularnością cieszą się m.in. Biograd na Moru oraz Jezera, położone w rejonie Zadaru i wyspy Murter. To kierunki chętnie wybierane ze względu na możliwość połączenia wypoczynku nad morzem z krótkimi wycieczkami na sąsiednie wyspy, a także do parków narodowych i historycznych miasteczek regionu. Atutem pozostaje również dobra dostępność komunikacyjna oraz bardziej kameralna atmosfera niż w największych kurortach południa kraju. W lipcu i sierpniu tygodniowy pobyt ze śniadaniem lub dwoma posiłkami dla rodziny 2+1 można tu zarezerwować od ok. 4,8–5 tys. zł.

Z kolei środkowa Dalmacja przyciąga osoby szukające większej różnorodności krajobrazów i bliższego kontaktu z naturą. Wśród wybieranych lokalizacji znajdują się Vodice, Podglavica oraz wyspa Zlarin, położone w pobliżu Riwiery Šibenickiej. Region łączy dostęp do plaż z wycieczkami do parków narodowych Krka i Kornati, mniejszych portów oraz zabytkowych starówek. Wysoki sezon nie eliminuje tu dostępnych cenowo ofert – rodzinny pobyt z wyżywieniem można zaplanować już od 4,2 tys. zł.

Jeśli jednym z kluczowych kryteriów wyboru kierunku jest cena, przystępną alternatywą bliżej północnej granicy kraju pozostają kurorty regionu Kvarner – Crikvenica, Selce oraz Opatija. Region ten często wybierają rodziny podróżujące z Polski samochodem, dla których istotny jest krótszy dojazd przy jednocześnie dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej. Ceny tygodniowego pobytu hotelowego dla rodziny 2+1 zaczynają się tu od 3,6 tys. zł.

Chorwacja niezmiennie pozostaje w czołówce ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków, co potwierdzają także dane Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej. Od stycznia do sierpnia ubiegłego roku kraj ten odwiedziło ponad 1 mln turystów z Polski, czyli o 5 proc. więcej rok do roku. Za tą popularnością stoi zarówno wygoda podróży – możliwość dojazdu samochodem, szeroka siatka połączeń lotniczych, a od niedawna także połączenie kolejowe – jak i wysoka jakość infrastruktury turystycznej oraz duży wybór regionów, od kameralnych miasteczek po duże kurorty

– podkreśla Karolina Deorocka.

Wysoki sezon bez wysokich cen? To o Czarnogórze

Myśląc o rodzinnych wakacjach nad Adriatykiem, warto rozważyć Czarnogórę. Kierunek ten oferuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny, co w szczycie sezonu ma szczególne znaczenie. Na Riwierze Budvańskiej uwagę przyciąga Petrovac – kameralna miejscowość z zadbaną promenadą, mniejszymi plażami i spokojniejszym rytmem niż w samej Budvie. W lipcu i sierpniu tygodniowy pobyt z wyżywieniem dla rodziny 2+1 można tu zarezerwować od 3,7 tys. zł.

Na południu kraju, w rejonie Baru, zainteresowaniem rodzin cieszą się zarówno Sutomore, jak i Dobra Voda oraz Ulcinj, położony blisko granicy z Albanią. To obszar znany z długich, szerokich plaż, cieplejszego morza i bardziej orientalnego klimatu, odróżniającego go od centralnej części wybrzeża. Co istotne, wysoki sezon nie oznacza tu gwałtownego wzrostu cen – koszt rodzinnego wyjazdu może zaczynać się nawet od 2,3 tys. zł, co czyni Czarnogórę jednym z najbardziej przystępnych kierunków zagranicznych w środku lata.

Jeszcze kilka lat temu traktowana jako alternatywa, dziś Czarnogóra coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję wśród najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Polacy znajdują się w czołówce zagranicznych turystów odwiedzających ten kraj, szczególnie latem. O rosnącej popularności decyduje nie tylko atrakcyjna relacja ceny do jakości, ale także duża różnorodność krajobrazów i doświadczeń – od plaż Adriatyku po góry i parki narodowe

– zauważa Karolina Deorocka, Category Manager International w Travelist.

Greckie wakacje na wyspach

W Grecji wśród rodzin podróżujących w lipcu i sierpniu niezmiennie dominują wyspy, które oferują przewidywalną pogodę, dobre zaplecze hotelowe i krótkie transfery z lotnisk. Na Korfu zainteresowaniem cieszą się m.in. Moraitika oraz Kavos, choć każda z tych miejscowości odpowiada na inne potrzeby. Moraitika wybierają rodziny nastawione na spokojny wypoczynek przy długiej plaży, natomiast Kavos – mimo imprezowego wizerunku – przyciąga szeroką plażą i atrakcyjnymi cenowo obiektami. Tygodniowe wakacje z dzieckiem na Korfu można zaplanować od 5 tys. zł.

Osobną kategorię stanowi Zakynthos, gdzie rodziny chętnie wybierają Planos – miasteczko z długą promenadą i dobrą bazą hotelową. Typowo wakacyjny klimat łączy się tu z kompaktową wielkością wyspy, sprzyjającą zarówno plażowaniu, jak i krótszym wycieczkom. Ceny pobytu dla rodziny 2+1 zaczynają się tu od ok. 5 tys. zł.

Na kontynencie popularnym wyborem pozostaje półwysep Chalkidiki, w tym Pefkochori na Kassandrze. Kierunek ten ceniony jest za szerokie plaże, dogodny dojazd z lotniska w Salonikach oraz dużą liczbę hoteli przyjaznych rodzinom z dziećmi. Tygodniowy pobyt z wyżywieniem można tu znaleźć od ok. 5,5 tys. zł.

Na wschodzie Grecji uwagę przyciąga Rodos, oferujące zarówno większe kurorty, jak i spokojniejsze miejscowości. Stolica wyspy sprawdzi się tam, gdzie obok plażowania liczą się zabytki i miejska infrastruktura, natomiast Kiotari na wschodnim wybrzeżu wybierają osoby szukające przestrzeni, hoteli resortowych i plaż z dala od zgiełku. Za tydzień pobytu na Rodos z wyżywieniem rodzina zapłaci od 6,1 tys. zł.