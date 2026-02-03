AI w tle, skala na pierwszym planie. Rentujemy automatyzuje obsługę najmu krótkoterminowego

To właśnie ten model pozwala Rentujemy zarządzać dziś ponad 300 apartamentami w Polsce i Dubaju przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi. Firma utrzymuje średnią ocenę 4,56 na Airbnb, jednocześnie przygotowując się do kolejnego etapu wzrostu – obsługi nawet 1000 lokali bez konieczności rozbudowy zespołu czy struktur operacyjnych.

AI jako pierwsza linia kontaktu z gośćmi

Autorski agent AI Rentujemy pełni rolę pierwszej linii kontaktu z gośćmi. Odpowiada na pytania dotyczące lokalizacji, dostępu do apartamentu, instrukcji pobytu czy usług dodatkowych. System analizuje treść wiadomości w czasie rzeczywistym, rozpoznaje intencje i emocje, a gdy sytuacja tego wymaga – automatycznie eskaluje sprawę do człowieka.Z perspektywy gościa proces pozostaje płynny i niemal niewidoczny. Liczy się szybkie rozwiązanie problemu, a nie to, czy po drugiej stronie jest algorytm, czy człowiek.

– Sztuczna inteligencja nie jest u nas eksperymentem. To fundament modelu biznesowego, który pozwala nam skalować działalność bez powiększania zespołu operacyjnego – mówi Adrian Barwicki, CEO Rentujemy.

Tylko najbardziej złożone sprawy trafiają do zespołu

Dzięki automatyzacji firma koordynuje codziennie dziesiątki procesów, które w tradycyjnym modelu wymagałyby pracy wielu osób. AI przejmuje obsługę powtarzalnych zapytań, a zespół operacyjny angażuje się dopiero wtedy, gdy sytuacja tego wymaga.

W praktyce przejęcie rozmowy przez człowieka odbywa się płynnie. Po zakończeniu lub eskalacji kontaktu system automatycznie generuje transkrypt rozmowy wraz z pełnym kontekstem – historią komunikacji, danymi rezerwacji oraz informacją, na jakim etapie pojawił się problem. Pracownik nie zaczyna rozmowy „od zera”, lecz wchodzi dokładnie w miejscu, w którym AI przestało być wystarczające.

Dzięki temu gość nie musi ponownie tłumaczyć swojej sytuacji, a wsparcie może od razu skupić się na rozwiązaniu problemu. W skali miesiąca tylko około 600 spraw wymaga takiej interwencji, co pozwala zespołowi pracować na wyjątkach, a nie na masowej obsłudze zgłoszeń.

Technologia, która wspiera przychody

Systemy AI Rentujemy działają również po stronie przychodowej biznesu. Algorytmy analizują popyt, kalendarze rezerwacji, wydarzenia lokalne oraz profile gości, umożliwiając dynamiczne ustalanie cen i zarządzanie długością pobytów.

W sezonie najlepiej położone apartamenty generują przychody sięgające 50 tys. zł miesięcznie. Poza sezonem utrzymują stabilny poziom około 20–25 tys. zł, co pozwala ograniczać wahania wyników i zwiększać przewidywalność przychodów.

Standard hotelowy w modelu rozproszonym

Model operacyjny Rentujemy opiera się na pełnej standaryzacji jakości. Apartamenty przygotowywane są w standardzie hotelowym, a obsługa odbywa się w sposób całkowicie zdalny. Firma koordynuje nawet 150 sprzątań dziennie w wąskim, kilkugodzinnym oknie operacyjnym – od 11:00 do 15:00 – co byłoby niemożliwe bez wsparcia technologii.

Gotowość do dalszej ekspansji

Obecne systemy są już przygotowane do obsługi nawet 1000 apartamentów bez zwiększania zespołu operacyjnego. Równolegle Rentujemy rozwija działalność w Dubaju oraz ofertę co-hostingu, w ramach której właściciele nieruchomości mogą korzystać z wybranych modułów technologicznych – w tym AI do obsługi gości – zachowując większą autonomię nad swoimi lokalami.

W Rentujemy sztuczna inteligencja działa w tle, a człowiek włącza się tam, gdzie naprawdę jest potrzebny. To podejście pozwala łączyć skalę z jakością – bez kompromisów po stronie gości i właścicieli nieruchomości.