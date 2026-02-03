Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Rodzina: rodzice, mąż, dzieci. Jest spokrewniona z prof. Nałęczem? W sieci piszą, że to jego synowa!

Nowa szefowa Polski 2050 - Pełczyńska-Nałęcz: wykształcenie, kariera i bogate doświadczenie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stoi na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w rządzie Donalda Tuska. Z jej oficjalnej biografii umieszczonej na stronie KPRM możemy dowiedzieć się, że polityczka urodziła się 26 października 1970 r. w Warszawie. Jest doktorem socjologii, politolożką, a specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru wschodnioeuropejskiego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, a po studiach zaczęła pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie w 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. „Aktywność polityczna Polaków 1989–1995”.

W latach 1992–1995 oraz 1999–2012 była też zawodowo związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcję kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora. Od 2011 do 2012 r. była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W latach 2012-2014 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2014-2016 ambasadorem Polski w Federacji Rosyjskiej. Pełniła również funkcję dyrektora think-tanku fundacji Forum Idei. Od 2020 do 2023 r. była dyrektorem Instytutu Strategie 2050. Od stycznia 2026 r. jest przewodniczącą Polski 2025. Dobrze zna język angielski i rosyjski. Tyle jeśli chodzi o jej wykształcenie, doświadczenie zawodowe i karierę.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prywatnie: rodzice - mama Swietłana i ojciec Aleksander

Bardzo ciekawa jest zaś jej prywatna historia. Otóż Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miała znanego ojca. Jej tata Aleksander Pełczyński był wybitnym matematykiem, członkiem PAN, specjalistą w zakresie analizy funkcjonalnej i topologii nieskończenie wymiarowej. Zaś jej matka, Swietłana, była z pochodzenia Rosjanką, a właściwie Kozaczką urodzoną w Związku Radzieckim. Pracowała jako inżynier. Rodzice polityczki poznali się właśnie w Związku Radzieckim, ponieważ tam na studia wyjechał jej ojciec.

Kim jest mąż Pełczyńskiej-Nałęcz?

Nieraz w sieci można trafić na wpisy sugerujące, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest spokrewniona z prof. Tomaszem Nałęczem, a wręcz, że jest jego synową. Nic z tych rzeczy! W przypadku polityczki i byłego posła, doradcy prezydenta oraz historyka, zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i prof. Tomasz Nałęcz nie są rodziną. Polityczka jest mężatką, ale o jej mężu niewiele wiadomo, małżonkowie mają troje dorosłych dzieci. O mężu polityczka wspomniała zaś w programie "Politycy od kuchni", w którym przyznała, że w kuchni rządzą razem z mężem.

Dzieci Pełczyńskiej-Nałęcz. Kim są, czym się zajmują?

Szefowa Polski 2050 jest matką trojga dzieci, ma dwóch synów i córkę. Niedawno została też, po raz pierwszy, teściową. O córce polityczki było głośno jakiś czas temu, gdy okazało się, że Helena Nałęcz była zatrudniona w Polsce 2050, na dziewczynę spadł hejt, bo wielu uznało, że nie powinno tak być. Polityczka napisała wówczas w sieci: - Moja córka stała się ofiarą internetowego hejtu. Jest obrażana najgorszymi zwrotami, tylko dlatego, że jest moją córką. Nie mam złudzeń: dzieje się tak dlatego, że ktoś chce uderzyć we mnie. Dlatego, że nacisnęłam swoją działalnością publiczną na odcisk różnym wpływowym grupom i politykom (...).

