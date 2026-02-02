Doda spotkała się z Waldemarem Żurkiem. Ale się wystroiła!

Słynna piosenkarka Doda w ostatnim czasie zaangażowała się w pomoc zwierzętom przetrzymywanym w skandalicznych warunkach w schronisku w Sobolewie. Pojawiła się nawet w Sejmie, gdzie opowiedziała o tragedii czworonogów. Teraz celebrytka pochwaliła się spotkaniem z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Jak podkreśliła, polityk wysłuchał jej postulatów, skupionych wokół dobra psów.

  • Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.
  • Piosenkarka postulowała podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, szkolenia dla sędziów i prokuratorów oraz dożywotni zakaz posiadania zwierząt dla osób skazanych za znęcanie się nad nimi.
  • Uwagę zwraca kreacja celebrytki.

W styczniu Doda, zaangażowana w pomoc schroniskom, odwiedziła "Happy Dog" w Sobolewie po nagłośnieniu nieprawidłowości w innych placówkach. Była zszokowana agresją psów i metodami dyrektora, Mariana D., który ma zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Doda sugerowała "lokalny układ", ponieważ wójt Sobolewa dzierżawi teren schronisku za niską kwotę, a umowa trwa pomimo zarzutów wobec dyrektora. Wójt tłumaczył z kolei, że czeka na wyrok sądu i twierdzi, że gmina wywiązuje się ze swoich obowiązków. Doda nie mogła swobodnie wybrać psów do adopcji, a dyrektor narzucał jej konkretne zwierzęta. Sprawa szybko nabrała tempa i ogólnokrajowego rozgłosu, a sama piosenkarka pojawiła się nawet w Sejmie, gdzie opowiadała o tragicznym losie niektórych psów. Teraz spotkała się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości.

Spotkanie Dody i Żurka

Doda pochwaliła się na swoim Instagramie wspólnym zdjęciem z Waldemarem Żurkiem, które zostało wykonane przy okazji spotkania w sprawie dobra zwierząt.

Dziś zostałam zaproszona przez ministra sprawiedliwości na spotkanie. Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka: podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar, odbieranie sadystom praw do posiadania zwierząt nie czasowe ale na zawsze. Teraz czekam na działanie - napisała.

Widać, że piosenkarkę mocno poruszyło wszystko, co widziała na własne oczy w schroniskach i nie zamierza odpuszczać walki o lepsze traktowanie czworonogów. Uwagę zwraca także jej kreacja, która wybrała na spotkanie z ministrem sprawiedliwości. Piosenkarka postawiła na szarą dopasowaną sukienką do ziemi z długimi rękawami i ozdobnym marszczeniem na biodrach. Do tego dobrała czarne buty na obcasie i delikatny naszyjnik. Włosy zostawiła rozpuszczone.

