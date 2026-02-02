Ile dzieci mają Krzysztof i Karina Bosakowie? Niedawno na świat przyszło ich kolejne dziecko!

Krzysztof i Karina Bosakowie są małżeństwem od 2020 roku i stanowią wyjątkowo zgraną parę. Łączą ich nie tylko poglądy, ale także wspólna pasja do sportu. Dziś są także rodzicami sporej gromadki. Ile mają dzieci i w jakim wieku są ich pociechy?

Krzysztof i Karina Bosakowie niechętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym. Choć polityk Konfederacji rzadko dzieli się intymnymi szczegółami, kilka razy zrobił wyjątek. Tak było między innymi, gdy opowiedział o swoich oświadczynach,

Oświadczyłem się Karinie w ostatni dzień wspólnych windsurfingowych wakacji na Gran Canarii. Cały wyjazd zorganizowałem sam w 3 dni, co było możliwe dzięki wcześniejszym rozmowom i radom znajomych, którzy tam pracowali lub mieszkają. Pierścionek kupowałem na dzień przed wylotem - mówił wówczas.

Para pobrała się 8 lutego 2020 roku na krótko przed startem kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, w których startował Krzysztof Bosak.

- Poślubiłem moją ukochaną Karinę. Nie informowałem o niczym wcześniej, ponieważ chcieliśmy zachować prywatny charakter wydarzenia, jednak media i tak od tygodni nie dawały nam spokoju. Moja żona pochodzi ze Szczecina, z wykształcenia jest prawnikiem, pracuje jako ekspert w Instytucie Ordo Iuris. Prowadzi tam projekt Centrum Wolności Religijnej. Podobnie jak ja od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Jej pasją sportową jest taniec towarzyski - opowiadał.

Od tamtej pory minęło niemal 6 lat, a małżeństwo doczekało się gromadki pociech. Ile Bosakowie mają dzieci i w jakim wieku są maluchy?

Ile dzieci mają Bosakowie?

Krzysztof i Karina Bosakowie powitali na świecie pierwsze dziecko w listopadzie 2020 roku. Z powodu obostrzeń wywołanych pandemią polityk nie mógł być obecny przy porodzie, choć chciał towarzyszyć swojej żonie. Jak z dumą podkreśla, przy kolejnych trzech porodach był już obecny.

Nasza rodzina się powiększyła. W domu z nami jest już Artur Maksymilian. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Kariny, która dzielnie znosiła trudy ostatnich miesięcy. Dziękuję także lekarzom i położnym, którzy opiekowali się Kariną i Arturem podczas ciąży i porodu - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Kolejne dziecko urodziło się 2 czerwca 2022 roku i także otrzymało dwa imiona.

Nasz drugi synek Daniel Ksawery przywitał się z nami wczoraj wieczorem! Jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie możemy się doczekać aż pozna swojego brata! Dziękujemy za wszystkie życzenia i dobre słowa! - informował w mediach społecznościowych polityk.

W czasie następnej ciąży Karina Bosak była już posłanką i wyborcy mogli zobaczyć, jak w ciąży odwiedza Sejm. W listopadzie 2023 zaś urodziła pierwszą i jedyną córkę - Emilię Marię. Czwarte dziecko pary urodziło się w nocy z 29 na 30 stycznia. Tym razem znów urodził się chłopczyk, który dostał na imię Stefan.

Żona czuje się bardzo dobrze, wczoraj odebrałem żonę i synka ze szpitala. Jesteśmy razem i poza tym wywiadem cały dzień i następne planuję z rodziną - mówił Krzysztof Bosak w Radiu Zet.

Podsumowując, Bosakowie mają czworo dzieci: 6-letniego Artura, 4-letniego Daniela, 3-letnią Emilię i noworodka Stefana. To spora gromadka i wielka radość dla całej rodziny! Dzięki niewielkim różnicom w wieku, dzieci mogą się wspólnie bawić i uczyć, a rodzice z dumą obserwują, jak maleństwa rosną. 

