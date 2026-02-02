Wielka radość w rodzinie Krzysztofa Bosaka! Został ojcem po raz czwarty, znamy imię dziecka

- Krzysztof Bosak został ojcem po raz czwarty. Jego żona Karina urodziła syna, któremu nadano imię Stefan.
- Bosak był obecny przy trzech z czterech porodów. Uważa obecność mężczyzny za ważne wsparcie dla kobiety podczas porodu.
- Krzysztof i Karina Bosak mają czworo dzieci: Artur Maksymilian, Daniel Ksawery, Emilia Maria i Stefan.
43-letni Krzysztof Bosak w poniedziałek 2 lutego pojawił się w Radiu Zet, gdzie pochwalił się narodzinami syna. Przyjął gratulacje od prowadzącego wywiad Bogdana Rymanowskiego. Zapytany, jak to jest zostać ojcem już po raz czwarty, odpowiedział bez wahania.
- Wielka satysfakcja, wielka radość - powiedział z uśmiechem.
Synek już dostał imię - będzie to Stefan. Polityk zdradził, że jego żona Karina Bosak czuje się dobrze i już jest w domu razem z noworodkiem.
- Żona czuje się bardzo dobrze, wczoraj odebrałem żonę i synka ze szpitala. Jesteśmy razem i poza tym wywiadem cały dzień i następne planuję z rodziną - powiedział.
Co ciekawe, Krzysztof Bosak zdradził, że już po raz trzeci był obecny przy porodzie. Wcześniej tylko raz nie mógł towarzyszyć żonie, z czego jest bardzo niezadowolony.
- Tylko raz nie uczestniczyłem z powodu pandemii. Uważam to za szkodliwą decyzję, mężczyźni mają bardzo dużą rolę we wsparciu kobiet w trakcie wszystkiego, co towarzyszy porodowi - stwierdził.
Karina Bosak wyjawiła, jakim mężem jest Krzysztof Bosak. Przyznała, co jest fundamentem ich związku
Znaczenie imienia Stefan
Imię Stefan dziś kojarzy się raczej tradycyjnie, jego znaczenie jest pełne blasku. Wywodzi się z języka greckiego, od słowa stephanos. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono „wieniec”, „koronę” lub „diadem”. W starożytnej Grecji wieńcami dekorowano zwycięzców igrzysk oraz osoby szczególnie zasłużone, dlatego Stefan to symbolicznie "zwycięzca", "uwieńczony chwałą", "król".
Wszystkie dzieci Bosaków
Krzysztof Bosak w 2020 roku wziął ślub z Kariną Bosak i już w tym samym roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - Artura Maksymiliana. Dwa lata później urodził się Daniel Ksawery, a w 2023 na świat przyszła jedyna córka pary, Emilia Marię. W sierpniu 2025 para poinformowała o oczekiwaniu na kolejną pociechę, a w nocy z 29 z 30 stycznia powitali na świecie małego Stefana. Za każdym razem polityk był bardzo szczęśliwy i pękał z dumy! Nic dziwnego - taka gromadka z pewnością przynosi wiele radości w codziennym życiu.
W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Krzysztof Bosak: