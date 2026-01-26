Kasia Tusk zaskakująco o ojcu! "Nie dorastasz do pięt swojemu tacie"

Kasia Tusk od lat wspiera WOŚP. Nie inaczej było i teraz, czyli w ramach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Kasia przekazała na aukcję całą, niewypuszczoną jeszcze kolekcję wiosna/lato 2026. Zwycięzca licytacji otrzyma minimum 45 elementów i będzie mógł wybierać co tydzień dowolny rozmiar, a wartość całego zestawu przekracza 205 tys. zł. Kasia jest właścicielką marki modowej MLE, która przedstawia się tak: - Jesteśmy małą, niezależną firmą i naszym celem jest ciągłe doskonalenie się. Nad jakością naszych limitowanych kolekcji czuwają lokalni wytwórcy. Ich wiedza pozwala nam na odnalezienie balansu między wysoką jakością a przystępną ceną. MLE to efekt pracy warsztatu wyłącznie rodzimych zakładów krawieckich.

Buty Tuska wystawione na WOŚP to hit!

W dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kasia Tusk postanowiła skomentować to, jak idzie jej licytacja jej propozycji. Porównała ją z tym, co na charytatywną aukcję wystawił jej tata, czyli premier Donald Tusk. Jak wiadomo, jeszcze przez szesnaście dni, można licytować złote buty premiera - jego pamiątkowe korki. Zwycięzca aukcji spotka się z premierem Tuskiem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. Król Karol III i Prezydent Emmanuel Macron.

Kasia Tusk odniosła się do aukcji swojego taty. Zażartowała!

Aukcja Tuska cieszy się powodzeniem, a o miano zwycięzcy walczy 28 osób. Aktualnie wartość spotkania i butów przewyższa kwotę 115 tysięcy złotych. Kasia Tusk widzą, jak wygląda sytuacja licytacji, tak to skomentowała:

- Gdy wydaje ci się, że jesteś mega gościówą, bo zebrałaś dla Fundacji WOŚP ponad 40 tysięcy, ale jak zwykle okazuje się, że nie dorastasz do pięt swojemu tacie i potwierdzasz tylko wszystkie teorie na temat 'nepo babies' - napisała żartobliwie córka szefa rządu.

Jeśli ktoś nie wie, co oznacza "Nepo babies", to wyjaśniamy, że jest to określenie dzieci bogatych lub wpływowych rodziców, które wykorzystują sam fakt bycia dzieckiem kogoś znanego, bogatego czy wpływowego, by rozwijać własną karierę. Zwykle dotyczy osób z branży rozrywkowej, filmowej, modowej czy muzycznej, które robią karierę dzięki koneksjom i nazwisku rodziców.

Przypomnijmy, że w tym roku WOŚP zorganizowała 34. finał pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Pieniądze zbierana są na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

