Senyszyn wzruszająco o mężu. "Kiedyś ludzie naprawiali wszystko, również małżeństwa"

„On zawsze we mnie wierzył” – fundament niemal 50-letniego związku

W publicznym wizerunku Joanny Senyszyn dominuje obraz kobiety silnej i niezależnej. Jednak w rozmowie o swoim zmarłym mężu, Bolesławie, odsłania twarz pełną czułości i wdzięczności za wspólnie spędzone lata. Kluczem do zrozumienia ich relacji wydaje się jedno zdanie, które wybrzmiewa z niezwykłą mocą.

„On zawsze we mnie wierzył, był przekonany, że ja bardzo dużo osiągnę. Był zawsze bardzo dumny z moich [osiągnięć]” – wspomina profesor Senyszyn.

Te słowa to definicja prawdziwego oparcia, które nie potrzebuje wielkich deklaracji, ponieważ jest obecne każdego dnia. To poczucie, że najbliższa osoba jest największym fanem, stanowiło fundament ich trwającego niemal pięć dekad małżeństwa.

Partnerstwo bez rywalizacji. Jaki był sekret ich małżeństwa?

W świecie, w którym związki często rozpadają się pod presją ambicji, relacja Joanny i Bolesława Senyszynów była przykładem harmonijnej współpracy. Oboje realizowali się zawodowo, ona na uczelni i w polityce, on jako ceniony adwokat. Jednak nigdy nie postrzegali siebie jako konkurencji. Wręcz przeciwnie, ich różne ścieżki kariery stały się siłą napędową związku.

„Wspólnie sobie kibicowaliśmy. On miał swoje życie zawodowe, ja miałam swoje życie zawodowe, na szczęście różne, także nie stanowiliśmy dla siebie konkurencji, nie rywalizowaliśmy ze sobą, tylko właśnie przeciwnie wspieraliśmy się” – podkreśla polityczka.

To właśnie ta zasada pozwoliła im zbudować trwałą więź, w której sukces jednej osoby był wspólnym powodem do radości.

Ciche wsparcie zamiast wielkich gestów

Wsparcie, o którym mówi profesor Senyszyn, nie polegało na publicznych manifestacjach czy aktywnym udziale w kampaniach wyborczych. Jej mąż, jak sama przyznaje, „nie nadawał się do tego”. Jego obecność była jednak stała i niezawodna, co miało dla niej ogromne znaczenie.

„To wsparcie było przede wszystkim psychiczne (…) Wiedziałam, że mam w mężu oparcie, że cieszy się z tego, co robię. Zawsze czekał wieczorem, aż wrócę z akcji, żebyśmy mogli usiąść razem i spokojnie porozmawiać” - mówi nam Joanna Senyszyn.

„Pod każdym względem byliśmy dobrani”: codzienne rytuały i wspólny etos pracy

Fundamentem ich związku była nie tylko praca, ale także proza życia, wspólne zainteresowania, które cementowały ich relację. Profesor podkreśla, że ich porozumienie wykraczało daleko poza sferę zawodową.

„Pod każdym względem byliśmy dobrani, mieliśmy podobne zainteresowania, jak jeszcze mieliśmy więcej czasu. Chodziliśmy razem do kina, do teatru. Mąż bardzo dużo książek czytał” - wspomina Senyszyn.

Paradoksalnie, kluczem do ich bliskości mógł być również wspólny, niezwykle intensywny etos pracy.

„Chyba oboje byliśmy w pewien sposób pracoholikami, ale też lubiliśmy, no właśnie tak czasem sobie jakieś rozrywki zaplanować” - dodaje wzruszona Senyszyn.

Ich codzienność, nawet pod jednym dachem w Gdyni, była podporządkowana zawodowym obowiązkom, co wymagało wypracowania własnych rytuałów.

Profesor Senyszyn wspomina: „Bardzo często to nasz dzień wyglądał w ten sposób, że właściwie nawet jak byliśmy w Gdyni razem w tym naszym jednym mieszkaniu, no to widywaliśmy się w czasie obiadów, w czasie kolacji. Tak później to każdy szło do swojej pracy, bo tej pracy było zawsze dużo”.

Mimo tego „mijania się”, mąż zawsze był pierwszym, cierpliwym słuchaczem po dniu pełnym wyzwań.

Portret męża Joanny Senyszyn. Prawnik z misją i pasjonat podróży

Z opowieści profesor wyłania się obraz Bolesława Senyszyna jako człowieka nietuzinkowego. Był wziętym prawnikiem, ale i osobą o wielkim sercu. Jego praca była dla niego misją, co potwierdzają słowa żony:

„Był absolutnie wspaniałym człowiekiem, który bardzo dużo dobrego zrobił dla ludzi, bardzo dużo spraw prowadził tak pro publico bono” - opowiada przejęta profesor, dodając przy tym, że niekiedy ludzie to wykorzystywali, ale jej mąż i tak się nie zniechęcał i często działał bezinteresownie i prospołecznie.

Niezależność w partnerstwie: podróże osobno i razem

Mimo silnej więzi, oboje zachowywali dużą dozę niezależności, co doskonale obrazuje ich podejście do podróżowania. Pasją męża były dalekie wyprawy, które realizował często samodzielnie ze względu na zobowiązania zawodowe żony.

„Mąż uwielbiał podróże po świecie, zwiedził ponad 100 krajów, ale rzadko jeździliśmy razem, dlatego że znowu w tym czasie jak on jeździł, no to ja miałam zajęcia na uczelni, później doszedł Sejm, później Europarlament” - ujawnia polityczka.

Nie oznaczało to jednak całkowitej rozłączności. Jak dodaje profesor, zdarzało się, że zabierała męża na wyjazdy do Parlamentu Europejskiego, pokrywając koszty z własnej kieszeni, by mogli spędzić ten czas razem.

Filozofia „naprawiania” związku – recepta na 50 lat razem?

Kluczem do przeżycia wspólnie niemal pół wieku była, według profesor Senyszyn, postawa charakterystyczna dla jej pokolenia. Jej zdaniem to tzw. filozofia naprawiania, a nie wyrzucania.

„Przeżyliśmy prawie 50 lat. To kawał czasu. Tak, tylko każdemu można życzyć, żeby właśnie trafił tak szczęśliwie, bo to trzeba mieć szczęście, żeby trafić na człowieka, z którym się da przeżyć 50 lat” – mówi z refleksją.

Swoją receptę na trwałość związku porównuje do dawnego podejścia do przedmiotów codziennego użytku, które dziś wydaje się niemal zapomniane.

„Kiedyś ludzie wszystko naprawiali. Naprawiali telewizory, naprawiali buty, naprawiali ubrania, cerowali skarpety. No i również jak się małżeństwa psuły, to starali się je naprawić” – pointuje z przekonaniem Senyszyn.

To gorzka refleksja nad współczesną kulturą „jednorazowości”, która przeniknęła także do sfery relacji międzyludzkich, gdzie przy pierwszym kryzysie często podejmuje się decyzję o rozstaniu. W tej perspektywie trwałość, którą pielęgnowali, staje się wartością niemal unikatową.

Rozmawiała Weronika Fakhriddinova

Wieczorny Express - Joanna Senyszyn