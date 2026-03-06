Nicol Pniewska zapowiada muzyczny powrót. Była partnerka Allana Krupy szykuje teledysk AI

Polska estrada zawsze potrzebowała pokoleniowych ikon. Starsi słuchacze wychowali się na wielkich przebojach Maryli Rodowicz, Beaty Kozidrak i Edyty Górniak, millenialsi obrali za idolkę Sanah, a generacja Z wciąż szuka na scenie swojego ostatecznego głosu. Właśnie tę wolną lukę zamierza wypełnić Nicol Pniewska, która zapowiedziała nowy singiel i w najnowszym wywiadzie dla stacji Eska zdradziła kulisy powrotu do branży artystycznej.

Nicol Pniewska buduje niezależną karierę. Gwiazda programu Królowa przetrwania wraca do muzyki

Początkująca wokalistka działa na rozrywkowym rynku już od dłuższego czasu. Swoje pierwsze utwory wydawała jeszcze w trakcie trwania związku z Allanem Krupą, jednak obecnie stawia na w pełni samodzielne budowanie wizerunku publicznego. Oprócz telewizyjnego uczestnictwa w formacie "Królowa przetrwania" chce przede wszystkim kontynuować intensywny rozwój na ścieżce wokalnej i realizować kolejne osobiste pasje.

Nowy teledysk Nicol Pniewskiej zaskoczy widzów. Wokalistka stawia na sztuczną inteligencję

W ekskluzywnej rozmowie dla stacji Eska piosenkarka wprost przyznała, że w codziennych obowiązkach zawodowych oraz procesie twórczym gigantycznym wsparciem jest dla niej aktualny partner.

"Zawsze mi kręci klipy i robi zdjęcia, wszystko w ogóle razem robimy"

Z relacji celebrytki wynika jasno, że nadchodzący obrazek wideo został rzekomo w całości wygenerowany przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, co z pewnością będzie stanowić spore wizualne urozmaicenie dla odbiorców. "Wymyśliliśmy, że zrobimy wydaje mi się, że pierwszy klip w Polsce AI" - powiedziała.

Sięganie po tak innowacyjne technologie wizualne nie jest na rodzimym podwórku całkowitą nowością, ponieważ wcześniej z podobnych narzędzi skorzystała Sarsa przy okazji tworzenia teledysku do "Awantury". Z kolei sam utwór Nicol Pniewskiej ma swobodnie czerpać z amerykańskich trendów i swoim charakterystycznym klimatem mocno nawiązywać do przełomu tysiącleci.

Jest to taka piosenka, uważam, którą można wziąć do klubu, potańczyć do niej, posłuchać w aucie, można sobie tak po prostu puścić. Jest taka dźwięczna. Troszkę chciałam polecić taką "Ameryczkę" i w takie lata 90/00. [...] I w końcu pokazałam siebie, bo w końcu zaczęłam stricte rapować. Dogadałam się ze swoim producentem i zrobiliśmy fajną robotę - zapowiedziała.

