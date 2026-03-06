Marcin Hakiel znowu atakuje Katarzynę Cichopek. Julia Wieniawa nie wytrzymała! 

Marcin Hakiel rozlicza się z przeszłością u Wojewódzkiego

Marcin Hakiel i Kasia Cichopek wiosną 2022 roku ogłosili rozstanie. Ta informacja zaskoczyła nie tylko fanów pary. Przez lata uchodzili za idealne małżeństwo. Dziś byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Gwiazda "M jak miłość" krótko po rozstaniu zaczęła pojawiać się u boku kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego. Z kolei jej były mąż związany jest z Dominiką Serowską. Para pod koniec 2024 roku powitała na świecie synka.

Chociaż Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski konsekwentnie nie komentują swojej przeszłości, to ich byli partnerzy robią to bardziej niż chętnie. Niedawno Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz gościli w podcaście "Wojewódzki&Kedzierski". Tancerz był szczególnie wylewny. Opowiedział m.in. o tym, jak wynajął detektywów, którzy przynieśli mu dowody niewierności byłej małżonki.

W pewnym momencie Kuba Wojewódzki poruszył temat obecnej partnerki Hakiela. Dominika Serowska od pewnego czasu coraz mocniej zaznacza swoją obecność w show-biznesie. Razem z ukochanym bryluje na ściankach i relacjonuje swoje życie na Instagramie. Do niedawna chętne wypowiadała się na temat byłej żony tancerza, ale niedawno postanowiła odciąć się od tego tematu. Obecnie można oglądać Dominikę w programie "Królowa przetrwania". Również i tam nie mogła uciec przez przeszłością partnera.

Kuba Wojewódzki zapytał swojego gościa o kompetencje jego partnerki i o to, co może zaoferować wchodząc do show-biznesu. Marcin Hakiel w odpowiedzi postanowił zaatakować byłą żonę!

Z całym szacunkiem, ale moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - powiedział z uśmiechem.

To stwierdzenie wyraźnie rozbawiło Marcina. W przeciwieństwie do internautów, którzy masowo zaczęli go krytykować. Większość komentujących podkreśla, że nie tylko spędził z Katarzyną Cichopek prawie dwadzieścia lat, to mają dwójkę dzieci, które z pewnością widzą medialną działalność ojca.

Do chóru oburzonych dołączyła również Julia Wieniawa.

Czy on naprawdę powiedział, że jego poprzednia partnerka (z którą z tego, co mi się wydaje, ma dzieci) jest pusta?! Czy coś źle zrozumiałam? - napisała zaskoczona aktorka.

